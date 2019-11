Nach dem roten Wahldebakel bei der Landtagswahl in der Steiermark und "Gerhard Zeilers Abrechnung mit der SPÖ" in Buchform legt die Debatte in der SPÖ wieder einen Gang zu und erhöht den Druck auf die Parteichefin Pamela Rendi-Wagner. Im Folgenden Leser- und Userstimmen.

"Leidenschaftlich rote" Kritik am SPÖ-Personal von Gerhard Zeiler. Foto: Robert Newald

Holt endlich Zeiler!



Jetzt scheint die SPÖ tatsächlich in einer ausweglosen Sackgasse, ohne Führung, ohne ein überzeugendes Narrativ, ohne Visionen und vor allem ohne Konzept gegen die beiden Hauptkonkurrenten, die zuletzt sehr starken Grünen und ja, selbst gegen die darniederliegende FPÖ. Es muss etwas geschehen. Die Antwort lautet: Holt endlich Gerhard Zeiler! Man stelle sich eine TV-Diskussion Kurz – Zeiler auf Augenhöhe vor, man stelle sich vor, wie dieser Mann, der die DNA der SPÖ in sich trägt, wieder echte sozialdemokratische Politik macht, man stelle sich vor, wie er Quertreiber wie Dosko und Dornauer in die Schranken weist. Ja, man stelle sich vor, wie diese Partei unter einem ideologisch gefestigten und persönlich überzeugenden Parteichef wieder beide Füße auf den Boden bekommen und Wahlen wieder gewinnen würde. Imagine.

Josef Wallinger-Weierer, per Mail

Roter Irrglaube

Die SPÖ wäre um kein Jota erfolgreicher gewesen, wenn 2016 Zeiler und nicht Kern Parteichef geworden wäre. Es scheint ein weitverbreiteter Irrglaube zu sein, die Probleme durch Personalrochaden lösen oder damit auch nur zu deren Lösung beitragen zu können. Dazu bedürfte es schon eines außerordentlich begabten, ja begnadeten Demagogen und Charismatikers, egal ob männlich oder weiblich, der (oder eben die) sich in aller Deutlichkeit von dem derzeit vorhandenen Personal aller Parteien abhebt. Eine solche Persönlichkeit ist jedoch nicht in Sicht.

Poster "quisquam" im STANDARD-Forum

Analyse der Partei: Das Auto hat kein Benzin, doch die Fahrer und Insassen streiten darüber, ob es das Differentialgetriebe oder die Wasserpumpe sind, warum das Auto nicht fährt. Obwohl alle die Tankanzeige vor den Augen haben – das ist die SPÖ heute.

Poster "Terence Lennox"

Nun der jungen Generation, die die Scherben von den Alphamännchen geerbt hat, zu erklären, was sie zu tun hat und wie es besser geht, ist müßig.

Poster "meinemeinung9" (25.11.2019)