Aufgewachsen bin ich in Italien, umgeben von köstlichem Essen und frisch zubereiteten Speisen: Omas eingelegte Tomaten, Ravioli oder Rote-Rüben-Schokokuchen. Beim Kochen die Sinne erwecken und das mit anderen zu teilen, bereitet mir große Freude.

Milchreis sei etwas für Kinder, behaupten manche. Ganz und gar nicht, finden wir in Norditalien. Denn so ein Milchreis wärmt wunderbar Magen und Herz. Und erst recht mit Maroni! Das perfekte "Soulfood" für die kalte Jahreszeit.

Die reine Speise

Bis ins Mittelalter wurde Reis aus Katalonien nach Italien importiert. Ein Luxusessen für Reiche. Aber schon in der Renaissance bauten die ersten Gutsbesitzer das edle Korn in der Poebene an. Und bald wurde es zur täglichen Nahrung der lokalen Bevölkerung. Die Kirche förderte den Reiskonsum. Glaubte man doch, dass weiße Speisen sowohl die Seele als auch den Körper reinigen könnten. Die Kombination von Reis und Milch war deswegen besonders beliebt.

Die reiche Ernte

Zur Reisernte zwischen Mai und Ende Juni kamen alljährlich Frauen aus ganz Italien in die Poebene. In den nassen Feldern die Halme zu ernten war harte, monotone Arbeit, die schon frühmorgens begann. Den Gesang der arbeitenden Frauen soll man von aller Weite gehört haben. In den Kanälen und Wasserflächen, die der Po speiste, tummelten sich auch Fische, Enten, Gänse und andere Tiere. Wie der Reis fanden sie ihren Weg auf die Teller der einfachen Leute.

Milchreis ist nicht Milchreis

Es ist wie bei vielen einfachen Gerichten: Jeder mag "seinen" Milchreis anders. Im Veltlin in der nördlichen Lombardei sind deftige und süße Varianten verbreitet. Da wird der Reis mal mit halb Milch und halb Wasser zu einer dicken Suppe gekocht, dazu werden kleine Mehlknödel gereicht. Andere lieben ihren Milchreis mit angebratenen Zwiebeln oder sogar mit Bauchspeck. Und am 23. Dezember wird er mit Schmalz und Käse zubereitet. Auch Maroni im Milchreis sind typisch für die Region. All diese Speisen waren lange vor dem Reis hier daheim: gekocht mit einer alten Roggensorte.

Zutaten für 4 Portionen

170 ml Milch

170 ml Schlagobers

150 g Risottoreis

100 g gegarte Maroni

30 g Butter

1 Prise Salz

Zubereitung

Milch und Schlagobers mit Maroni und einer Prise Salz aufkochen. Den Reis einrühren und sachte kochen lassen bis er weich ist. Hin und wieder umrühren. Herd ausschalten und Butter unter den Milchreis rühren. Der Reis sollte eine cremige Konsistenz haben und nicht zu trocken sein. Die Maroni zerfallen teils beim Kochen, das ist erwünscht. Etwas rasten lassen und warm oder kalt genießen. Je nach Geschmack mit Zimt, Vanille, Zucker oder Honig verfeinern.

Getrocknete Maroni über Nacht in Milch einweichen. Wer keine Milchprodukte verträgt oder sich vegan ernährt, kann auch Hafer- oder Reismilch verwenden.

Buon appetito!

