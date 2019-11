Jakob Pöltl stoppt LeBron James unsanft. Foto: APA/AP Photo/Eric Gay

San Antonio / Ancaster – LeBron James hat die Los Angeles Lakers am Montag mit 33 Punkten und 14 Assists zum achten NBA-Sieg hintereinander geführt. Leidtragende waren die San Antonio Spurs, die 104:114 unterlagen und damit elf der vergangenen 13 Spiele verloren haben. Jakob Pöltl war bester Rebounder bei den Texanern.

Der Wiener kam zum mittlerweile vierten Mal in der Startformation von Coach Gregg Popovich zum Zug. Neben den acht Rebounds standen für ihn vier Punkte und je ein Assist, Steal sowie Blocked Shot in 23:48 Minuten zu Buche. Topscorer der Spurs waren LaMarcus Aldridge (30) und DeMar DeRozan (24). Nächster Gegner sind am Mittwoch die Minnesota Timberwolves.

Beim 101:96 von Titelverteidiger Toronto Raptors gegen die Philadelphia 76ers blieb Gäste-Center Joel Embiid in 31:58 Minuten auf dem Parkett ohne Korberfolg. Der 25-Jährige (Saisonschnitt 21 Punkte) vergab elf Wurfversuche aus dem Spiel und zudem dreimal von der Linie. (APA, 26.11.2019)

NBA-Ergebnisse vom Montag:

San Antonio Spurs – Brooklyn Nets 106:108

Detroit Pistons – Orlando Magic 103:88

Indiana Pacers – Memphis Grizzlies 126:114

Atlanta Hawks – Minnesota Timberwolves 113:125

Boston Celtics – Sacramento Kings 103:102

Miami Heat – Charlotte Hornets 117:100

Toronto Raptors – Philadelphia 76ers 101:96

Chicago Bulls – Portland Trail Blazers 94:117

Milwaukee Bucks – Utah Jazz 122:118

Golden State Warriors – Oklahoma City Thunder 97:100