AMDs neue Threadripper spielen im Vergleich mit Intel in einer eigenen Liga. Foto: AMD

AMDs neue Threadripper-Generation ist fast doppelt so schnell wie Intels aktuell beste CPU. Kürzlich fiel der NDA für das neue Topmodell i9-10980XE – erste Tests ergaben, dass AMD mit dem günstigeren Ryzen 9 3950X den größtenteils besseren Prozessor bietet. Nun durften auch Rezensionen zum Threadripper 3970X und 3960X veröffentlicht werden, die erneut aufzeigen, wie wenig Intel aktuell im High-End-Markt gegenüber AMD entgegensetzen kann. Dieser Trend dürfte sich im nächsten Jahr umso mehr verstärken. Dann stellt AMD nämlich einen Threadripper mit 64 Kernen vor.

AMD

In einer eigenen Liga

Bei Golem.de schreibt Autor Marc Sauter, dass AMD mit den neuen Prozessoren bereits jetzt in einer eigenen Liga spielt. Die 24-Kern-Version soll 30 Prozent flotter sein als Intels Top-Modell und jene mit 32 Kernen rund 45 Prozent. In einigen Fällen ist man laut dem Autor sogar doppelt so schnell. "Wer sich einen neuen High-End-Rechner zulegen möchte, für den führt kaum ein Weg an AMDs Threadripper v3 vorbei", lautet das Fazit abschließend. Dafür muss man allerdings tief in die Taschen greifen: Der 3970X kostet 1999 Dollar und der 3960X 1399 Dollar.

"Leistungsklasse für sich"

Auch bei Heise.de spricht man von einer "Leistungsklasse für sich". Selbst gegen den 24-Kerner kommt Intels Top-CPU einfach nicht mehr ran. Zumindest preislich liegt der i9-10980XE darunter. Intel hat nämlich im Zuge der neuen Generation ordentlich an der Preisschraube gedreht und die Preise fast halbiert. So kostet der i9-10980XE mittlerweile rund 1000 Euro, ist also bereits günstiger als AMDs schwächerer Threadripper. Autor Mark Mantel weist allerdings darauf hin, dass der Ryzen 9 3950X eine günstigere Alternative ist. Dieser kostet rund 750 Euro, ist aktuell allerdings schwer erhältlich.

Ein "Blutbad"

Andandtech schreibt unterdessen von einem "Blutbad". Bei sämtlichen Benchmarks haben die neuen Prozessoren einen riesigen Vorsprung gegenüber Intels neuer Top-CPU vorzuweisen. AMD soll auch die Leistungsaufnahme in den Griff bekommen haben – lange Zeit lief man Intel hierbei ja hinterher. "In Wahrheit sind das die effizientesten Prozessoren, die wir jemals gesehen haben", schreiben die Autoren zu der neuen Threadripper-Generation. Sie zeigen sich angesichts des unglaublichen Vorsprung verdutzt: "Hätte mir das jemand vor drei Jahren gesagt, hätte ich ihm geantwortet, dass er keine harten Drogen mehr nehmen soll".

Linus Tech Tips

Aber nur für Hardcore-Nutzer

Zuletzt kommt auch YouTuber LinusTechTips zu einem ähnlichen Ergebnis. Auch hier zeigen die Benchmarks einen riesigen Vorsprung und Leistungszuwachs auf. Allerdings sollten sich potentielle Käufer die Frage stellen, ob sie im Vergleich zum ohnehin schon potenten Ryzen 9 3950X derart viel mehr Geld in die Hand nehmen wollen. Für Nutzer, die ihren Computer für äußerst rechenintensive Anwendungen nutzen, dürfte sich die hohe Investition auszahlen. Für alle anderen aber definitiv nicht – auch wenn die neuen Threadripper vergleichsweile viel Performance für wenig Geld mit sich bringen. (red, 26.11.2019)