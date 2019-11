Ich verstehe die Kollegin. Und hätte vermutlich ganz ähnlich reagiert. Denn während Sie diesen Text lesen und vor dem Fenster ziemlich sicher einen trüb-grauen Tag sehen, den der Anblick der grantigen, dick eingemümmelten Mitmenschen in der U-Bahn nicht unbedingt fröhlicher machte, bin ich anderswo, schaue in einen blauen Himmel und suche nach der Sonnencreme. Dienstlich, versteht sich. Denn am Freitag werde ich hier in der Wüste einen Halbmarathon laufen.

"Hier", das ist Eilat. Und falls Sie nicht wissen, wo oder was Eilat ist, kommt hier der Wikipedia-Link und der erste Erklärsatz, den das Netz anbietet: "Eilat ist eine Hafenstadt und ein Urlaubsort am Roten Meer im Süden Israels, nahe Jordanien. Ihre Strände sind für ihr ruhiges Wasser bekannt, wie etwa am Dolphin Reef, wo die namensgebenden Meeressäugetiere häufig zu sehen sind. Die Coral Beach Nature Reserve ist ein beliebter Ort zum Schnorcheln."