Die nächste Videoplattform will Geld von ihrem Publikum: Joyn Plus, die Bezahlversion des freien Streamingangebots von ProSiebenSat1 und der US-Sendergruppe Discovery ist in Deutschland gestartet. "Jerks" oder "Frau Jordan stellt gleich" kosten künftig 6,99 Euro im Monat.

Bisher waren "Die Läusemutter" oder "Jerks" noch kostenlos auf Joyn zu haben, das in Deutschland und Österreich private und öffentlich-rechtliche Sender bündelt – RTL und Sky setzen auf eigene Angebote. Die Österreich-Tochter ProSiebenSat1Puls4, größte private TV-Gruppe im Land, entwickelte ihre eigene App namens Zappn, die nach bisherigen Ankündigungen zu "Joyn Zappn" werden soll.

Aus Österreich routet Joyn derzeit auf joyn.at und bietet – Dienstagvormittag – dieses Bild:

Vorerst noch ein Bitte-Warten-Bild unter joyn.at Foto: Screenshot Joyn.at

Zum Start des Bezahlangebots in Deutschland bietet Joyn Plus neu etwa die Comedyserie "Frau Jordan stellt gleich" mit Katrin Bauerfeind in der Haupt- und Titelrolle. Das Buch stammt von Ralf Husmann ("Stromberg"). In "Check Check" hat Klaas Heufer-Umlauf seine erste Rolle in einer Fiction-Serie. Die ersten Folgen gibt es frei zugänglich.

Joyn hat für 2020 zwölf weiterer Produktionen für die Plattform, im Branchenjargon "Originals" angekündigt, darunter etwa die "Sadcom"-Serie "MaPa" mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB).

In einer internationalen Koproduktion zeichnet Joyn die Geschichte der deutschen Sekte Colonia Dignidad ("Dignity") nach, berichtet Horizont.de.

Im Bezahlangebot hat Joyn Plus zudem die Pay-TV-Sender Animal Planet, Discovery Channel, Eurosport 2 sowie ProSieben Fun, Sat.1 Emotions, Kabel Eins Classics. (red, 26.11.2019)