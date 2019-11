Foto: Apple

Seit wenigen Wochen bietet Apple ein neues Macbook an. Das Pro-Modell mit 16-Zoll-Display hat mit seiner neuen Tastatur, einer hohen Akkukapazität und sechs integrierten Lautsprechern Lob von Testern bekommen. Nutzern ist nun allerdings ein Problem mit dem Gerät aufgefallen: es kommt immer wieder zu Störgeräuschen.

Knackgeräusche bei Videos und Musik

Im Forum von "Macrumors" sowie in Apples Support-Forum berichten inzwischen mehrere Nutzer von knackenden Geräuschen beim Soundsystem des Geräts. Die Störgeräusche kommen demnach bei mehreren unterschiedlichen Anwendungen unter anderem beim schnellen Vor- oder rückwärtsspulen von Videos vor. So treten sie im Apple-Browser Safari auf, in Chrome jedoch nicht. Mit Kopfhörern oder anderen Lautsprechern gibt es offenbar keine Probleme. Ein Nutzer hat ein Video auf Youtube hochgeladen, das das Problem demonstriert.

ZenTek TV

Die Ursache ist vorerst noch unklar, Apple hat zu den Beschwerden noch nicht Stellung bezogen. So ist auch nicht sicher, ob das Problem mit einem Software-Update behoben werden kann. Das war schon in der Vergangenheit einmal der Fall gewesen. Ein Hardware-Fehler wäre besonders ärgerlich, immerhin verlangt das Unternehmen ab 2.700 Euro für das neue Macbook Pro. In diesem Fall müsste Apple die betroffenen Geräte aber wohl kostenlos austauschen. (red, 26.11.2019)