Tagtäglich sorgt Ex-FPÖ-Chef Strache für neue Aufregung, diesmal mit einem bestätigten Treffen mit Frank Stronach. Foto: APA / Herbert Neubauer

Wien – Neuer Tag, neue Aufregung rund um Heinz-Christian Strache: Wie die Online-Ausgabe der Tageszeitung "Österreich" berichtet, traf der Ex-FPÖ-Chef unlängst mit Magna-Gründer Frank Stronach, ebenfalls Ex-Parteichef, zusammen. Damit komme in Straches Comebackpläne "Dramatik", schreibt das Fellner-Medium – weil das Treffen die Spekulationen über einen finanziellen Einstieg Stronachs bei einer möglichen Strache-Partei anheize.

Konkret soll Strache Stronach vergangene Woche in dessen Büro in Oberwaltersdorf getroffen haben – was Strache bestätige. Mit dabei: seine Ehefrau Philippa. Offiziell sei es bei dem Gespräch um die wirtschaftliche und soziale Zukunft des Landes, Steuersenkungen und Arbeiterbeteiligung an Firmen gegangen – und auch um das Thema Steuergerechtigkeit. Strache zu "Österreich": "Es war ein interessantes Gespräch." Den Abend verbrachten die Straches mit Stronach in einer Pizzeria in Ebreichsdorf.

Parteiausschluss gefordert

In der Nacht auf Sonntag hat Strache jedenfalls sein Comeback-Angebot an die Wiener FPÖ auf Facebook gepostet. Doch bei den Freiheitlichen mehren sich seitdem erneut Stimmen, die sich für einen Parteiausschluss ihres bisher nur suspendierten Ex-Parteichefs aussprechen.

"Heinz-Christian Strache muss aus der Partei ausgeschlossen werden, wenn er die Partei weiter schädigt", sagte etwa Simmerings Bezirkschef Paul Stadler zum "Kurier". Es könne nicht sein, "dass die Basis ausbaden muss, was Strache aufführt", so Stadler.

Auch FPÖ-Urgestein Andreas Mölzer ist laut "Kurier" für einen schnellen Ausschluss Straches, da dessen Justizakten immer dicker würden. Er zieht einen Vergleich zu den beiden Ex-FPÖ-Politikern Karl-Heinz Grasser und Walter Meischberger, die seit Jahren vor Gericht stehen. "Das schadet der FPÖ nicht, weil man sie nicht mehr mit der FPÖ in Verbindung bringt. Deswegen muss es die Trennung von Strache geben."

Formal wäre für einen Ausschluss die Wiener Landespartei zuständig. Auf die verwies gegenüber dem "Kurier" auch FPÖ-Chef Norbert Hofer: "Das muss die Wiener Landesgruppe entscheiden." Sein Durchgriffsrecht gelte nicht für "einfache Parteimitglieder". (red, APA, 26.11.2019)