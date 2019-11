Kinder sind in vielen Dingen sehr süß und witzig. Und wenn man etwas Einblick in ihre Gedankenwelt erhält, ist man auch mit der kindlichen Logik konfrontiert, die nicht nur sehr überzeugend, sondern eben auch sehr lustig sein kann. Die Welt muss erst erforscht werden, und jeden Tag werden die Kleinen schlauer und kennen sich besser aus.

Wie hat Ihre kindliche Welt ausgesehen? Foto: https://www.istockphoto.com/at/portfolio/vivanity

Auf diesem Weg zum Erwachsenen kommt es aber auch zu ein paar Fehlinterpretationen der Realität, etwa der Annahme einer sehr kurzen Arbeitszeit von Moderatoren:

Radio und Fernsehen verleiten die Kleinen schon seit Jahren zu recht kuriosen Annahmen. So glauben viele Kinder zum Beispiel an die berühmten kleinen Männchen im Radio – wie sonst sollen da Stimmen rauskommen? Und Mitleid hatte man mit Sängern, die schon früh am Morgen im Radio singen mussten:

Die Sendung "Aktenzeichen XY … ungelöst" hat auch mehr Fragen als Antworten geliefert:

Politik gehört auch zu jenen großen Mysterien in der Kindheit, die nur in Enttäuschung enden können:

Und was war es bei Ihnen?

Wo lagen die kindliche und die erwachsene Realität meilenweit auseinander? Welche witzige Gedankenwelt hat Ihr Kind zu bieten? Und was würden Sie vielleicht noch gerne glauben? (wohl, 27.11.2019)