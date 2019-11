Aphelios ist der 147. Held von "LoL". Foto: Riot Games

Fast 150 Champions gibt es mittlerweile bei League of Legends. Mit Aphelios hat Hersteller Riot Games nun einen neuen Helden vorgestellt, der anders als bisher alle Ableger ist. Konkret handelt es sich bei dem neuen Champion um einen AD-Carry, der wohl nur von den besten Spielern gut gespielt werden kann. Selbst der Hersteller gibt zu, dass Aphelios äußerst schwierig handzuhaben ist.

League of Legends

Fünf Waffen mit unterschiedlichen Fähigkeiten

Konkret weist der Champion nämlich fünf unterschiedliche Waffen auf, die allesamt verschiedene Fähigkeiten, Cooldowns und Munition mit sich bringen. Sogar beim HUD unterscheidet sich der neue Champion von den anderen 146 Helden des MOBAs. Die Waffe wird nach 50 Schuss automatisch gewechselt, sodass Spieler je nach Situation vorausplanen müssen.

Spannend wird, was Profis damit anstellen

Aphelios wird nächste Woche in League of Legends landen. Aktuell befindet man sich ja in der Preseason der mittlerweile zehnten Saison. Der neue Champion wird von Spielern einigermaßen positiv und überrascht aufgenommen, wenngleich der Tenor ist, dass ein Großteil der Nutzer den Helden nicht beherrschen wird. Spannend wird jedoch, was die Profis mit Aphelios anstellen können. (dk, 26.11.2019)