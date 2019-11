Zu guter Letzt AM, also Aston Martin. Hat nichts mit der LA Auto Show zu tun, wird aber in den USA neben China den Hauptabsatzmarkt vorfinden. DBX heißt der erste SUV der britischen Nobelmarke – "mit der Seele eines Sportwagens", so der Hersteller. Er ist 5,04 m lang, für Vortrieb sorgen 4,0 Liter-Twin-Turbo-V8 (550 PS) und 9-Gang-Wandlerautomatik (beides von Mercedes). Ab Mitte 2020. (Andreas Stockinger, 26.11.2019)





