Viele gehen zum Rauchen auf den Balkon. Das birgt Konfliktpotenzial. Foto: http://www.istockphoto.com/Bigpra

Zumindest in den eigenen vier Wänden wollen viele Raucher noch ungestört qualmen dürfen. In Lokalen dürfen sie nämlich seit Anfang November nicht mehr zum Glimmstängel greifen. Aber auch das Rauchen zu Hause kann für schlechte Stimmung im Haus sorgen.

Rauchen am Gang

Immer wieder gibt es zum Beispiel Streitereien zwischen Nachbarn, wenn der blaue Dunst vom Balkon des einen in die Wohnung des anderen zieht. Andere Raucher werfen ihre Zigarettenstummel achtlos vom Balkon – und in den Garten des Nachbarn im Erdgeschoß. Und auch wenn es in der Hausordnung meist verboten ist, wird besonders in den kalten Wintermonaten immer wieder auch am Gang verstohlen geraucht.

Als Konsequenz solcher Unstimmigkeiten gibt es in Halle in Deutschland seit einigen Jahren sogar eine rauchfreie Mietwohnungsanlage. Hier darf nicht einmal mehr auf dem Balkon oder im Vorgarten geraucht werden.

Rauchfreie Wohnanlage?

Wäre eine solche rauchfreie Wohnanlage auch für Sie eine Überlegung wert? Gab es in Ihrem Haus schon solche Streitfälle? Wurden Regelungen gefunden, mit denen alle Bewohner leben konnten? Rauchen Sie in Ihren eigenen vier Wänden? Und wie halten Sie es als Nichtraucher mit Gästen, die rauchen wollen? (red, 27.11.2019)