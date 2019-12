Wolfenstein 3D war 1992 einer der absoluten Urväter des First-Person-Shooters, 2014 übernahm das schwedische Studio MachineGames das Franchise um den Nazi-killenden Supersoldaten BJ Blazkovic und machte aus dem simplen Actionhelden ein beeindruckend politisches, zwischen Action-Splatter und Antikriegsmelodram flirrendes neues Franchise, in dem nicht nur explosiv geschossen, sondern auch ambitioniert von einer alternativen Retrozukunft unter siegreichen Nazis erzählt wurde. Mit The New Order, der Stand-alone-Erweiterung The Old Blood und der Fortsetzung The New Colossus hielt Bethesda eine der letzten reinen Single-Player-Franchises im First-Person-Shooter-Genre hoch; mit dem Multiplayer-Hybrid Youngblood beugt sich auch Wolfenstein dem Multiplayer-Boom. Wer sich allein in ein packend inszeniertes Single-Player-Abenteuer stürzen will, der ist mit den ersten zweieinhalb Teilen der Serie aber gut versorgt – dass im Gegensatz zu Half-Life oft genug auch in Cutscenes erzählt wird, kann man dafür in Kauf nehmen.