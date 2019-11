Wie kam es zum Skandal, der Österreich erschütterte? Und welche Folgen hatte er letzten Endes wirklich? Was man über die Ibiza-Affäre weiß und wissen sollte

Juli 2017 – in einer Finca auf Ibiza fantasieren der damalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und seine rechte Hand Johann Gudenus über den Ausverkauf der Republik. Zwei Jahre später kommt ein geheim gedrehtes Video davon an die Öffentlichkeit und stellt die österreichische Politik auf den Kopf. Aber wie kam es eigentlich dazu? Wer sind noch mal die Akteure? Und welche Folgen hatte dieser Skandal letzten Endes wirklich? Was man über die Ibiza-Affäre weiß und wissen sollte, erklärt Innenpolitikredakteur Fabian Schmid. Den Podcast hören Sie hier. (red, 26.11.2019)

Das Ibiza-Video selbst hatte strafrechtlich keine Folgen für Gudenus und Strache, allerdings brachte es mehrere Ermittlungen gegen die Ex-FPÖ-Spitzen ins Rollen. Foto: Screenshot / SZ / DER SPIEGEL