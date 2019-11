Ein ungleiches Kräftemessen, kritisieren Experten. Foto: Tesla

Als Marketingmaßnahme ist Teslas Cybertruck bereits ein voller Erfolg. Mit seinem ungewöhnlichen Look und so mancher Panne sorgt das Elektrofahrzeug seit Tagen für Schlagzeilen und äußerst kontrovers geführte Diskussionen. Und der Hersteller schürt dieses Interesse natürlich geschickt weiter.

Kräftemessen

Neuerster Eintrag in dieser Serie: In einem Video hat Tesla den Cybertruck gegen einen Ford F-150 antreten lassen – und damit gegen den beliebtesten Pickup in den USA. Dabei gab es eine Art Tauziehen, dass – wie es sich für so ein Marketingvideo gehört – der Cybetruck natürlich klar gewann. Der Wagen von Ford wurde in Windeseile weggeschleppt.

Die öffentlich vorgetragene Begeisterung von Tesla-Chef Elon Musk brachte ihm aber schnell Kritik ein. So unterzogen gleich mehrere Autoblogs den Wettkampf einer Analyse und waren sich schnell einig: Der Vergleich war aus mehreren Gründen nicht fair. So hat Tesla eine Variante des F-150 gewählt, die lediglich über einen Hinterradantrieb verfügt, während der Cybertruck Allradantrieb besitzt. Auch sonst wurde eine vom Motor her eher schwache Variante des F-150 gewählt, was noch einen anderen Effekt zur Folge hat: Der Ford Pickup war wohl um mehrere hundert Kilogramm leichter als sein Konkurrent. Beides bedeutet, dass der Cybertruck erheblich mehr Grip auf die Straße bringen konnte.

In die Debatte schaltet sich sogar der bekannte Physiker Neil deGrasse Tyson ein, der ebenfalls Zweifel an der Seriosität des Videos zum Ausdruck brachte. Elektrische Fahrzeuge seien bekanntermaßen sehr schwer über den Achsen. Das sei der alleinige Grund für den Sieg des Cybertrucks – und nicht überlegene Motorleistung wie der Clip suggeriert.

Neuer Anlauf

Bei Ford selbst will man das Ergebnis ebenfalls nicht so stehen lassen. In einem Tweet forderte Sundeep Madra, Vizepräsident von Ford X, zu einem Rematch heraus. Allerdings unter fairen Bedingungen. Elon Musk zeigte sich von der Idee umgehend angetan. Klar ist jedenfalls: Egal wie der Wettstreit ausgeht, Tesla bleibt damit im Gespräch, und das ist wohl das primäre Ziel. (red, 26.11.2019)