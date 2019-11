Die nun versteigerte Bibel aus Gutenbergs Werkstatt ist die teuerste Bibel, die jemals in Deutschland ersteigert worden ist. Foto: APA/dpa/Axel Heimken

Hamburg – Zwischen 1452 und 1454 entstanden in der Druckerwerkstatt von Johannes Gutenberg in Mainz mit den berühmten Gutenberg-Bibeln die ersten Druckwerke mithilfe beweglicher Lettern. Eine Bibel aus dieser Druckerpresse ist nun am Montag in Hamburg für 1,050.000 Euro versteigert worden.

Ein privater Schweizer Sammler hat den Zuschlag für das zweibändige Werk aus dem Jahr 1462 erhalten, teilte das Auktionshaus Ketterer Kunst mit. Eine Sprecherin sagte, es sei die teuerste Bibel, die jemals in Deutschland ersteigert worden sei.

Absolutes Meisterwerk

Das Objekt war mit einem Schätzpreis von einer Million Euro zum Aufruf gekommen. "Die Biblia latina von Johannes Fust und Peter Schöffer, den direkten Nachfolgern von Johannes Gutenberg, ist ein absolutes Meisterwerk, das noch zu Lebzeiten des Erfinders des Buchdrucks gedruckt wurde", hieß es.

Johannes Gutenberg (1400-1468) revolutionierte die Methode der Buchproduktion mit beweglichen Metalllettern. Nur sieben Jahre nach der weltberühmten Gutenbergbibel schuf sein Meisterschüler Peter Schöffer mit seinen eigenen, zeitgemäßeren Lettern die wertvolle Fust-Schöffer Bibel. Das äußerst seltene, noch ganz auf Pergament gedruckte Exemplar sei in seiner Kunstfertigkeit auf direkter Augenhöhe mit der Gutenbergbibel zu sehen. (red, APA, 26.11.2019)