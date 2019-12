Heiße Schale

Low Fireplace von Viteo Foto: Hersteller

Reduziertheit kennzeichnet die Gartenmöbelfamilie Low Collection von Viteo. Der rundliche Low Fireplace macht die geschwungene Outdoor-Serie aus Corian-Platten komplett. Dieser Hotspot besteht aus einem feuerfesten, faserverstärkten Betonverbundstoff und bringt es auf 45 Kilo. Preis auf Anfrage.

www.viteo.com





Flügel-Feuer

Feuerschale Wing von Wodtke Foto: Hersteller

Die Feuerschale Wing von Wodtke erinnert an ein futuristisches Flügelwesen, also dürfte die Namensfindung keine schwierige Sache gewesen sein. Eine spezielle Vorbehandlung und Oxidationsprozesse an der Luft machen die geschwungenen Schalen aus gerostetem Stahl zu einem Unikat. 744 Euro

www.wodtke.com





Glutkäfig

Feuerkorb Original von Röshults Foto: Hersteller

In seinem Ferienhaus in Röshults auf Småland kam der schwedische Autor Anders Norgren auf die Idee, einen Feuerkorb zu entwerfen und auch gleich zu bauen. Später, im Jahr 2007, war sein Sohn so sehr von diesem Produkt überzeugt, dass er seine Firma, die den Feuerkorb Original herstellt und vertreibt, nach dem Entstehungsort benannte. Bereits in der Antike dienten Feuerkörbe – unter anderem in Leuchttürmen – den Seeleuten zur Orientierung auf See. Röshults bietet eine moderne Version dieser Urlichter an, die dennoch irgendwie auch an eine alte Ritterrüstung oder die Beleuchtung für eine Burg erinnert. Der Original-Feuerkorb steht auf drei eher dünnen Beinen und ist aus unbehandeltem Eisen gemacht, was ihm seinen geerdeten Charakter verleiht. 223 Euro

www.roshults.com





Flammenkreis

Ra von Attika Foto: Hersteller

Die Feuerschale Ra – gut möglich, dass sie nach dem gleichnamigen ägyptischen Sonnengott benannt ist – steht auf einem markanten Ringfuß. Auch das betont den archaischen Charakter der Feuerstelle aus gerostetem Stahl. Im Durchmesser bringt es Ra auf 79 cm und schafft so Platz für ein kleines Flammenmeer. 549 Euro

www.attika.ch





Heißes Rund

Fera-Feuerstelle von Conmoto Foto: Hersteller

Bei der Fera-Feuerstelle von Conmoto beschreiben Füße und Behälter zwei Kreislinien und bilden dadurch eine gefinkelte Einheit. Das Feuer brennt in einer Schale, die vollkommen aus Edelstahl gefertigt wird. Eine feine linienförmige Aussparung oberhalb des Bodens bringt Frischluft für die Flammen. Circa 420 Euro

www.conmoto.com

(Heike Edelmann, RONDO Open Haus, 11.12.2019)