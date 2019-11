Foto: Klaus Pichler

Klaus Pichler inszenierte im Wald Platten von Sissysound, einen Airwrap Hairstyler von Dyson (499 Euro), einen Füllfederhalter und Tinte von Montblanc (2700 Euro / 35 Euro), ein Brillencover von Any Di (99 Euro), ein Messer von Opinel (im Set 39,90 Euro), Tücher von Ella und Hermès (95 Euro, 665 Euro), eine Tasche von Julia Skergeth (170 Euro), die Uhr "Polawhite" von Swatch (70 Euro), eine Sofortbildkamera von Polaroid (ab 119 Euro) und einen Löffel von L’Objet (175 Euro).





Foto: Klaus Pichler

Porzellanvase "Love in Bloom" von Seletti bei Répertoire x Seletti (74,90 Euro).

Bezugsquellen: Répertoire Saletti-Pop-up-Shop, Otto-Bauer-Gasse 18, 1060 Wien, www.facebook.com/repertoire.wien/





Foto: Klaus Pichler

Shopper "F729" von Freitag (280 Euro), Mini-Handtasche von Julia Skergeth (170 Euro), orangefarbener Nylon-Gürtel bei Sight Store (25 Euro), Shopper aus Kalbsleder von Glein (248 Euro).

Bezugsquellen: Accessoires bei Freitag Store Wien, Neubaugasse 26, 1070 Wien, www.freitag.ch ; www.juliaskergeth.com ; Sight Store, Neubaugasse 46, 1070 Wien, www.sight.at ; Glein Atelier & Shop, Neustiftgasse 18, 1070 Wien, www.glein.wien





Foto: Klaus Pichler

Körperöl Huile "Tonic" von Clarins (54,50 Euro), Lippenstift "Addict" von Dior (38 Euro), "Twist" von Miu Miu (115 Euro), Hanatsubaki-Hake-Pinsel von Shiseido (70 Euro), "XMAS Collector Classique" von Jean Paul Gaultier (99,95 Euro), "Mémoire d’une odeur" von Gucci (117 Euro), "Love Male" von Tiffany & Co (92,95 Euro), Lippenstift "Pure Colour Envy" von Dior (37 Euro), Cream "Cheek Brush" von Smashbox (34 Euro), Parfum "N° 5" von Chanel (155 Euro).

Bezugsquellen: Kosmetikartikel bei Parfümerien Douglas und Marionnaud





Foto: Klaus Pichler

Sauteuse "Prima Matera", 20 cm, von Debuyer (355 Euro), Steakmesserset "Esprit Pop" von Opinel (39,90 Euro), Popcorn-Maker von WMF Küchenminis (69,99 Euro), vier Bände "Kochbuch ohne Rezepte" von Ingrid Andreas (99 Euro), Brotsimperl von Herbert Birnbaum (25,90 Euro), Tischläufer von Atelier Moy (40 Euro).

Bezugsquellen: Sauteuse und Steakmesserset bei Cuisinarum, Singerstraße 14, 1010 Wien; Popcorn-Maker bei www.wmf.com/de , Kochbücher im Buchhandel oder auf www.pustet.at ; Brotsimperl bei Kruste und Krumme Brotbackatelier, Heumühlgasse 3/1, 1040 Wien; Tischläufer bei O.Terra, Margaretenstraße 50, 1040 Wien, www.o-terra.com





Foto: Klaus Pichler

Löwenpolster "Safari" von Ferm (60 Euro), Panettone "Dolce & Gabbana" (42 Euro), Trolley "MY 4810" von Montblanc (595 Euro), Schaukelmammut von Kids Concept (134,95 Euro).

Bezugsquellen: Kissen bei COR/Interlübke, Tuchlauben 21, 1010 Wien; Panettone bei Casa Delizia, Kleeblattgasse 11, 1010 Wien; Trolley von Montblanc im ausgewählten Fachhandel und unter www.montblanc.de ; Schaukelmammut bei Herr & Frau Klein, Kirchengasse 7, 1070 Wien





Foto: Klaus Pichler

Von oben: Die "Galaxy Watches" (99 Euro) von Fossil in fünf Farben. Rechts davon die "Finn Juhl Limited Edition" (129 Euro) von Skagen mit Milanaise-Armband. Darunter die Stahluhr "BR05" (4500 Euro) von Bell & Ross, die "Nautilo 42 MM Vintage" (2190 Euro) von Anonimo in Brauntönen und die dreieckige "Ventura Chrono Quartz" (945 Euro) von Hamilton. Daneben und darunter diverse Uhren von Swatch: die große "Big Bold" in Blau/Weiß (90 Euro) oder die Damenuhren "Lancelot" (schwarz/gold), "Arthur" mit goldenem Zifferblatt, "Polawhite" oder "So Pink" (ab 60 Euro). Die Modelle von AL-Time – "Leger" (195 Euro) und "Courage" mit drehbarer Lünette (250 Euro) – in unterschiedlichen Ausführungen. Die "Alpiner X Michael Goulian" von Alpina mit gelbem Kautschukarmband (895 Euro).

Bezugsquellen: Bell & Ross: Bell & Ross-Boutique, Spiegelgasse 2, 1010 Wien, www.bellross.com ; Anonimo: Pejrimovsky & Co, Krugerstraße 18, 1010 Wien, www.anonimo.com ; Swatch: Swatch Store, Am Graben 28, 1010 Wien, shop.swatch.com ; AL-Time: www.al-time.com ; Hamilton: u. a. Juwelier Theuerer, Landstraßer Hauptstraße 2a, 1030 Wien; www.hamiltonwatch.com ; Alpina: u. a. Schullin "Uhren im Loshaus", Kohlmarkt 18, 1010 Wien, www.alpinawatches.com ; Skagen: www.skagen.com ; Fossil: www.fossil.at





Foto: Klaus Pichler

Brillencover "Rudolph"" von Any Di (99 Euro), Duftkerzen von Paddywax in zehn verschiedenen Düften, nach Dichtern benannt (12,50 Euro), Weingläser, Tumbler und Karaffe von Feine Dinge (25 Euro bis 85,00 Euro), Füllfederhalter "Patron of Art Homage to Hadrian" und Tintenfass, 50 ml, von Montblanc (2700 Euro bzw. 35 Euro).

Bezugsquellen: Duftkerzen bei "Vermischte Warenhandlung", Weihburggasse 16 (im Hof); Brillencover bei Hamtil &_Söhne, Herrengasse 2, 1010 Wien; Feder und Tinte bei Weidler, Graben 26, 1010 Wien, www.weidler.com , Weingläser, Tumbler und Karaffe erhältlich bei Feine Dinge, Margaretenstraße 35, 1040 Wien, www.feinedinge.at





Foto: Klaus Pichler

Sofortbildkamera "OneStep 2" von Polaroid (ab 119 Euro) und Noise-Cancelling-Headphones 700 von Bose (380 Euro), Sonnenbrille "Cary Grant" von Oliver Peoples (ab 325 Euro), Decke "Robin" von Rudolf (ab 185 Euro), Seidentuch "Aaaaargh!" von Hermès (665 Euro), Seidentuch mit Herzmuster von Ella (95 Euro), graue Sneaker von Elizaveta Fateeva (250 Euro), Penny Board (29,99 Euro).

Bezugsquellen: Polaroid-Kamera und Bose-Kopfhörer bei Media Markt Wien-Mitte, www.mediamarkt.at ; Sonnenbrille bei Stino Optik, Wollzeile 32, 1010 Wien; Decke bei Die Sellerie, Burggasse 21, 1070 Wien, www.diesellerie.com , Penny Board bei www.hervis.at ; Seidentuch bei Hermès Wien, Graben 22, 1010 Wien, www.hermes.com ; Seidentuch bei We Bandits, Neubaugasse 36, 1070 Wien, www.webandits.eu ; Sneaker bei www.fateeva.net





Foto: Klaus Pichler

Nikolaus aus Bitterschokolade, Katze aus Vollmilchschokolade und gemusterte Schokokugeln von Schokov (5 Euro bis 10 Euro). Postkarten mit Weihnachtsmotiven von art postal (3,50 Euro).

Bezugsquellen: Schokolade von Schokov, Siebensterngasse 20, 1070 Wien, www.schokov.com ; Postkarten bei art postal, Margaretenstraße 47/1, 1040 Wien, art-postal.com





Foto: Klaus Pichler

Kunstwerkt "Drei alte Bekannte", Öl auf Leinwand von Irene Mischak (850 Euro), Platten von Fennesz-Bécs (15 Euro), Various Artists, Tommy’s Choice (15 Euro), Haruomi Hosono, "Hosono House" (30 Euro), Leonard Bernstein, NY Philharmonic Orchestra und London Symphony Orchestra, "Poulenc/ Stravinsky" (10 Euro), Dives, "Teenage Years Are Over" (18 Euro), Kristy and The Kraks, "Smile" (12 Euro), First Fatal Kiss, "Danke Gut" (15 Euro).

Bezugsquellen: (Diverse) Gemälde bei Wiener Kunstsupermarkt, Mariahilfer Straße 103, 1060 Wien; Neue & Vintage-Platten bei Sissysound Record Store, Margaretenstraße 47, 1040 Wien





Foto: Klaus Pichler

Tischset von L’Objet (Schale 430 Euro, Teller ab 31 Euro, Serviettenringe im 4er-Set 170 Euro, Stäbchen im 4er-Set 135 Euro, Löffel 175 Euro), Schaumwein von Chut... Derain, Méthode Traditionelle Ances tral, Brut Nature (25 Euro), und Larmandier-Bernier, Champagne Longitude (48 Euro).

Bezugsquellen: Tischset bei Viktor Steinwender, Wipplingerstraße 10, 1010 Wien; Schaumweine bei Weinskandal, Ungargasse 28, 1030 Wien, www.weinskandal.at

(Klaus Pichler, RONDO, 29.11.2019)