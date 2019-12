Zugegeben: Ich bin kein Fan dieses Getränks. Gaumentechnisch würde mich statt Punsch oft ein Häferl guter Tee glücklicher machen. Aber, aber. Wenn nach getaner Arbeit, an einem gefühlt seit Mittag zappendusteren Wintertag in der Redaktion jemand den Halt am Punschstand vorschlägt, hat dies aus vielerlei Gründen eine Menge Charme.

Kontra

von Michael Möseneder

"Und? Gemma Bier?" oder, noch kürzer, "Biertschi?" sind in der Welt des Journalismus gängige Anfragen an Kolleginnen und Kollegen bezüglich der gemeinsamen feierabendlichen Freizeitgestaltung.

Schließlich ist man in diesem Job auch abseits des Berufs geschliffenen Formulierungen und sprachlicher Brillanz verpflichtet. "Puntschi?" würde einem richtigen Redakteur oder einer richtigen Reporterin dagegen wirklich nie über die Tastatur kommen.

Auf den ersten Blick mag es sich noch verlockend anhören, nach einem Tag in einem überhitzten und stickigen Büro an die frische Luft zu kommen. Die Verlockung verwandelt sich aber nach spätestens fünf Minuten am Punschstand in Verzweiflung: ein überzuckertes und -teuertes Gesöff; pfeifender, eisiger Wind; Gedränge, in dem man die Kollegenschaft verliert; vielleicht noch Last Christmas aus den Lautsprechern.

Danke, da doch lieber das Hopfenpago im Pub. (RONDO, 29.11.2019)