Die neue Star-Wars-Serie "The Mandalorian" verzückt die Zuseher. Foto: Disney

Woche für Woche werden auf Streaming-Diensten neue Serien veröffentlicht. Manche besser, andere eher weniger. Gleichzeitig erweist sich die Liste der beliebtesten Titel als überraschend stabil. 21 Wochen lang stand nun "Stranger Things" in den USA an der Spitze der Charts. Nun findet diese Dominanz aber eine Ende – und zwar ausgerechnet durch einen kompletten Neuling in diesem Bereich.



Ranking

Die Star-Wars-Serie "The Mandalorian" war in der Vorwoche die am stärksten nachgefragte Streaming Show. So sehen es zumindest die Zahlen von Parrot Analytics. Mit 100 Millionen solcher "Nachfragen" werden die 81 Millionen der Netflix-Konkurrenz übertroffen. Die neue Serie war gleichzeitig mit dem US-Start von Disney+ veröffentlicht worden.

Ganz überraschend kommt dieser Wechsel nicht, bereits in der ersten Woche hatte "The Mandalorian" die bisher erfolgreichsten neuen Streaming-Serien des Jahres hinter sich gelassen. Diese Rolle kam zuvor "The Umbrella Academy" und "When They See us" zu – zwei anderen Netflix-Titeln.

Zahlen

Parrot Analytics verweist allerdings darauf, dass man diese Zahlen nicht direkt in Abonnements von Disney+ umrechnen kann. Trotzdem zeigt sich dadurch natürlich, dass das Interesse an dem neuen Streaming-Dienst sehr hoch ist. Disney selbst nennt zwar keine aktuellen Zahlen, allerdings verkündete man vor einigen Wochen, dass sich innerhalb der ersten 24 Stunden 10 Millionen Nutzer bei dem Streaming-Dienst angemeldet haben.

Mit "The Mandalorian" zeigt sich aber auch, welch starke Ausgangsposition Disney in diesem Markt hat. Gehören dem Unternehmen doch einige der bekanntesten Franchises – so sollen etwa auch mehrere Serien aus dem Marvel-Universum folgen. Hilfreich ist aber natürlich auch, dass die Serie sowohl bei Kritikern als auch bei den Zusehern sehr gut ankommt. Bei Rotten Tomatoes werden der Serie zu 90 Prozent positive Kritiken ausgewiesen, bei den Zusehern liegt dieser Wert gar bei 95 Prozent. (red, 10.12.2019)