Der ehemalige FPÖ-Politiker Johann Gudenus hatte verdächtige Visitenkarten im Schrank. Foto: Imago Images / Eibner

Wien – Am 12. August 2019 fanden Beamte des Bundeskriminalamts bei der Durchsuchung der Wohnung von Ex-FPÖ-Klubchef Johann Gudenus auf drei Visitenkarten weißes Pulver, berichtet "zackzack.at", die Aufdecker-Plattform des Ex-Abgeordneten Peter Pilz.

Gemäß Polizeibericht, schreibt das Online-Medium, sollen die Beamten die Substanzen neben einem Tresor im Schlafzimmer gefunden haben. In der "Lichtbildbeilage" ihres Berichtes wurde festgehalten: "Im Schlafzimmer des Johann Gudenus wurden neben dem Tresor liegend Visitkärtchen sowie in einer schwarzen Schachtel liegend ein zusammengefaltetes Stück Papier aufgefunden, die Rückstände von suchtmittelverdächtigen Substanzen aufwiesen."

Bei "Coc" Test positiv



Ein Beamter habe das Pulver angeblich auf einen Teststreifen "DIPRO DRUGLAB – Multi-Drug Screen-Test" aufgetragen. Bei drei Substanzen zeigte der Streifen zwei Striche – negativ. Bei "Coc" sei der Test positiv gewesen, schreibt zackzack.at Der Einsatzleiter des Bundeskriminalamts habe dazu einen getrennten Amtsvermerk angelegt: "Bei drei Visitkarten sowie einem ca. 15 x 15 cm großen Karton konnten Spuren eines weißen Pulvers festgestellt werden. Dieses Pulver wurde einem Suchtgiftschnelltest unterzogen und wurde bei dem auf den Visitkarten vorgefundenen Pulver festgestellt, dass es sich vermutlich um Kokain handelte."

Auf Nachfrage soll Gudenus den Fund bestätigt haben, aber, so erklärte er: "Ich kommentiere keine Zufallsfunde in Form von irgendwelchen Rückständen in einem Haufen vieler fremder Visitenkarten." Es gilt die Unschuldsvermutung. (red, 27.11.2019)