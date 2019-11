"Red Dead Redemption 2" ist das aktuell letzte Spiel von Rockstar Games. Die Spieleschmiede soll nun an einem Game im Mittelalter arbeiten, das 2021 auf den Markt kommen soll. Foto: Rockstar Games

Gerüchteweise soll Rockstar Games an einem Open-World-Game im Mittelalter arbeiten. Dies wäre ein Novum, hat der Hersteller bislang kein Spiel mit einem derartigen Setting im Angebot. Mehrere Infos sollen darauf hindeuten: Einerseits will ein Reddit-Nutzer von einer Quelle erfahren haben, dass Rockstar eben nicht an Bully 2 oder GTA 6, sondern besagtem Mittelalter-Spiel arbeiten soll. Dieses soll im ersten Quartal 2021 veröffentlicht werden. Die Vorstellung soll bald erfolgen.

Foto: Screenshot/wccftech

Weiterer Hinweis in Linkedin-Profil

In einem Linkedin-Profil eines Rockstar-Mitarbeiters aus Indien ist zudem die Rede davon, dass er Umgebungen im Mittelalter-Setting gestaltet. Seit Mai 2018 soll er an dem noch nicht vorgestellten Spiel arbeiten. Nach ersten Berichten wurde dieser Hinweis aus dem Linkedin-Profil des Mannes entfernt. Allerdings war besagter Rockstar-Mitarbeiter für Dhruva Interactive tätig, die kürzlich von Rockstar gekauft wurden. Möglicherweise galt die Arbeit also auch einem anderen Auftragsgeber.

User bestätigte Projekt bereits im April

Zuletzt gibt es auch einen weiteren Hinweis aus dem Resetera-Forum. Bereits im April schrieb ein User, dass ein neues Game zwischen Red Dead Redemption 2 und dem nächsten GTA geplant ist. Intern soll dieses "Projekt Mittelalter" heißen. Besagter Resetera-User kann allerdings auch keine weiteren Infos liefern. Das Projekt soll sich allerdings mehrmals verzögert haben, da es auch eine Idee von Leslie Benzies war, der das Unternehmen im Jänner 2016 nach einem Sabbatical-Jahr verließ.

Immer wieder Gerüchte rund um Rockstar Games

Die Spiele von Rockstar Games sind immer wieder Gegenstand wilder Gerüchte. Der Hersteller selbst kommentiert diese nie. Rockstar Games ist auch für seine Geheimhaltung bekannt, nur sehr selten treten Infos an die Oberfläche. So sind auch die neuesten Infos zu dem Mittelalter-Spiele mit gewisser Vorsicht zu genießen. Das vorerst letzte Spiel von Rockstar Games ist Red Dead Redemption 2. Offiziell ist vorerst nicht bekannt, dass an einem neuen Titel gearbeitet wird. Auf der Hand liegt eine Fortsetzung von GTA, auch hierzu gibt es bis auf dubiose Gerüchte keine echten Infos. (red, 27.11.2019)