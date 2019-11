Ballesterer

Axel Kruse: "Union ist Köpenick, Hertha ist Berlin"

70 Spiele, 25 Tore und zwei Aufstiege in die Bundesliga hat Axel Kruse mit Hertha BSC erlebt. Gelernt hat er das Fußballspielen jedoch bei Hansa Rostock in der DDR. Vier Monate nach seiner Flucht in den Westen fiel die Mauer