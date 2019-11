Laut Konzernchef Oliver Zipse sind alle Beteiligten mit dem Ergebnis zufrieden. Foto: APA/AFP/ALFREDO ESTRELLA

München – Einen Tag nachdem Audi den Abbau von 9.500 Stellen bis zum Jahr 2025 bekanntgegeben hat, zieht BMW nach und verkündet ein großes Sparpaket. Der bayrische Autobauer habe sich gemeinsam mit Arbeitnehmervertretern geeinigt, Erfolgsprämien zu kürzen und beim Personal zu sparen. Eine Kürzung um bis zu 20 Prozent stehe bei den Sondervergütungen im Raum, berichtet das deutsche "Handelsblatt". Überdies müsse für jede neue Stelle aus Bereichen wie Elektromobilität und Autonomes Fahren eine Stelle aus der Verwaltung und der Produktion wegfallen. BMW will mit dieser Maßnahme bis 2022 mehr als zwölf Millilarden Euro einsparen.

Aus der Berechnung der Erfolgsprämie werde die Dividende als Bezugsgröße herausgenommen, teilte der Konzern am Mittwoch im Anschluss an eine Betriebsversammlung in München mit. Auf Basis der neuen Berechnung hätten die Mitarbeiter für das Geschäftsjahr 2018 etwa 80 Prozent der bisherigen Erfolgsbeteiligung erhalten. Zuletzt hatten die rund 90.000 Mitarbeiter in Deutschland je etwas mehr als 9.000 Euro erhalten. Zudem wurden Veränderungen beim Weihnachtsgeld und der Erfolgsbeteiligung von Arbeitsverträgen mit 40 Stunden vorgenommen. Die Regelungen gelten ab dem Geschäftsjahr 2020.

Einigung mit Betriebsrat

"Wir haben gemeinsam mit dem Betriebsrat eine solidarische Lösung erzielt. Damit können wir auf drastische Maßnahmen verzichten, die andere gerade ergreifen, um ihre Kosten zu senken", sagte Konzernchef Oliver Zipse. Die Kürzungen sind Teil eines Sparpakets, mit dem BMW die Kosten bis 2022 um mehr als zwölf Milliarden Euro senken und die Ertragskraft stabilisieren will. Dazu gehört auch eine Verringerung der Zahl der Zeitarbeitskräfte und ein Personalabbau in der Verwaltung. Wie andere Hersteller will BMW mit den Einsparungen Mittel für den Ausbau des Geschäfts mit Elektrofahrzeugen freisetzen. Zugleich wollen die Münchner profitabler werden. (red, Reuters, 27.11.2019)