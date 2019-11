Die FPÖ-Länderchefs machen gegen Strache mobil, in der Wiener Landespartei soll noch heute das zuständige Schiedsgericht zu seinem Ausschluss tagen. Foto: APA / Herbert Neubauer

Wien – Nach der FPÖ-Spitze haben sich am Mittwoch auch eine Reihe von FPÖ-Landesparteichefs für einen Parteiausschluss von Parteichef Heinz-Christian Strache ausgesprochen. "Je früher ein Trennstrich gezogen wird, desto besser", sagte Kärntens FP-Obmann Gernot Darmann der APA. Ähnliche Worte kamen aus Tirol, Oberösterreich, Salzburg und Vorarlberg. Darmann forderte einen raschen Ausschluss: "Für die FPÖ Kärnten erübrigt sich jede weitere Diskussion, Strache ist aus der FPÖ auszuschließen."

Im Büro des oberösterreichischen FP-Chefs Manfred Haimbucher verwies man darauf, dass dieser schon mehrmals einen Ausschluss gefordert habe. "Eine endgültige Trennung ist unumgänglich", bekräftige man am Mittwoch.

Längst überfällig

Auch der Tiroler FPÖ-Chef Markus Abwerzger sprach sich für einen Parteiausschluss aus. "Das ist ein längst überfälliger Schritt. Es tut mir sehr leid, dass es so enden muss", sagte er der APA. Man habe Strache viele Möglichkeiten gegeben, sich zu besinnen, und Zugeständnisse gemacht – auch aufgrund seiner unbestrittenen Verdienste. Doch seit geraumer Zeit sei Strache "nicht mehr zugänglich". "Er hat Einflüsterer, die nichts Gutes mit ihm im Sinne haben", erklärte Abwerzger. Er glaubt, dass Strache schon seit längerem an einer eigenen Partei oder Liste bastle. "Doch das wird eine Totgeburt sein. Er ist kein Jörg Haider. Er steht alleine da."

Auch Vorarlbergs FPÖ-Chef Christof Bitschi bekräftigte am Mittwoch seine Forderung nach einem Ausschluss Straches. "Ich habe bereits vor Wochen gefordert, dass hier ein klarer Trennstrich gezogen wird. Durch das inakzeptable Verhalten wurde der FPÖ und schlussendlich dem Land großer Schaden zugefügt, und ich erwarte, dass hier jetzt endgültig die notwendigen Konsequenzen gezogen werden", so Bitschi. Das sei erforderlich, "damit wir alle gemeinsam wieder den freiheitlichen Erfolgsweg einschlagen können".

Ein ORF-Beitrag über Straches FPÖ-Lage. ORF

Eigene Liste als Provokation



Auch Salzburgs FPÖ-Chefin Marlene Svazek sprach sich klar für Straches Parteiausschluss aus: Es führe "kein Weg mehr daran vorbei", sagte sie dem ORF Salzburg. "In Wahrheit hätte man diesen Schritt schon vor zwei bis drei Monaten machen müssen. Die Vorkommnisse seit Mai waren so gravierend für die gesamte Partei, dass man nicht mehr darüber hinwegsehen kann." Sie habe den Eindruck, dass Strache den Parteiausschluss provoziere, so Svazek: "Eine eigene Liste in Wien zu gründen, das steht schon länger auf seiner Tagesordnung. Jetzt geht es darum, wer den ersten Schritt macht und wie er sich dann bestmöglich als Opfer inszenieren kann."

Rückendeckung bekam Strache am Mittwoch neuerlich vom Wiener Gemeinderatsmandatar Karl Baron, der bereits am Vortag für ein Strache-Comeback eingetreten war: Darüber soll bei einem Parteitag im März abgestimmt werden, um eine Parteispaltung zu verhindern, sagte er im Ö1-"Mittagsjournal". "Wenn es zu keiner Einigung kommt mit Heinz-Christian Strache, wenn man ihm nicht die Möglichkeit gibt, dass er beim Parteitag der Freiheitlichen Partei sich einer demokratischen Wahl stellen kann, dann läuft die Sache tatsächlich aus dem Ruder und dann ist die Spaltung mehr als wahrscheinlich."

Ausschluss steht an



Keine offizielle Auskunft über das weitere Vorgehen gab es am Mittwoch von der Wiener FPÖ, die für einen Parteiausschluss zuständig wäre. Bei einer Sitzung am Dienstag hat die Landespartei nach APA-Informationen keinen diesbezüglichen Beschluss gefasst. Dem Vernehmen nach könnte ein Ausschluss aber bald erfolgen.

Der "Kurier" berichtet, dass noch am Mittwoch das Schiedsgericht der Wiener Landespartei tage. Dessen Vorsitzender ist just Peter Sidlo, jener FPÖ-Funktionär aus Wien-Alsergrund, dessen Bestellung im Zuge Casinos-Affäre seit Wochen im Gerede ist. Sidlo nehme jedoch in der Causa von seiner Funktion im Schiedsgericht Abstand – weil er sich als "befangen" betrachtet, wie der "Kurier" aus FPÖ-Kreisen zitiert. Deshalb übernehme sein Stellvertreter Friedrich Stefan, Vater von FPÖ-Justizsprecher Harald Stefan, den Vorsitz des Schiedsgerichts.

Parteikenner gingen davon aus, dass das Schiedsgericht dem Parteivorstand einen Ausschluss Straches empfehlen werde. Verlautbart werden solle die Entscheidung am Donnerstag. (APA, red, 27.11.2019)