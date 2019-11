Es weihnachtet sehr. Foto: Getty Images/iStockphoto

Nicht nur Astronomen wissen: Wer in die Sterne schaut, blickt in die Vergangenheit. Das gilt nicht nur fürs Universum, sondern auch für die kleinen blinkenden Sterne und Lichterketten, die jetzt wieder allüberall das Dunkel erleuchten. Die einschlägigen Geschäfte sind schon seit Wochen – nein: Monaten – voll davon. Dort erwirbt der besinnlich gustierende Amateur den heißesten (Leucht-)Stoff.

Die Profis bekamen den schon etwas früher präsentiert. Konkret im Jänner auf der Christmasworld 2019. Was sich anhört wie ein katholischer Adventure-Park ist die "Internationale Leitmesse für saisonale Dekoration und Festschmuck" in Frankfurt (Werbeclaim: "Coming home for business!").

Am 24. Jänner ist es wieder so weit: 45.000 Besucher aus aller Welt, die Weihnachtsgänse noch nicht richtig verdaut, checken dort dann schon die Trends in Sachen Weihnachtsdeko 2020.

Eines sei schon verraten: Es wird wieder astronomisch. (mapu, 27.11.2019)