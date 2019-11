In dieser Galerie: 1 Bild und ein weiterer Inhalt Die nächste Hardwaregeneration von Samsung soll bereits in wenigen Wochen vorgestellt werden. Grafik: Onleaks

Während sich das Smartphone-Jahr 2019 langsam seinem Ende zuneigt, arbeitet so mancher Hersteller bereits am letzten Feinschliff für die kommende Hardwaregeneration. So soll etwa bereits Mitte Februar das Galaxy S11 präsentiert werden, also Samsungs neuestes High-End-Smartphone. In den vergangenen Wochen sind bereits zahlreiche Informationen dazu durchgesickert, nun gibt es auch bereits erste Renderings.

Look

Mit dem Galaxy S11 folgt Samsung dem aktuellen Trend zu großen, rechteckigen Smartphone-Modulen auf der Rückseite. Und in diesem Fall ist der Begriff "groß" fast eine Untertreibung. Bringt Samsung hier doch gleich fünf Kameras sowie das Blitzlicht und zwei Sensoren unter. Bereits zuvor war zu hören, dass die Hauptkamera mit jenem 108-Megapixel-Sensor ausgestattet wird, der auch schon beim Xiaomi Mi Note 10 zum Einsatz kommt. Hinter einer der weiteren Linsen soll ein 5x optischer Zoom stecken , auch eine Ultraweitwinkelkamera wird es wieder geben.

So soll das Galaxy S11+ aussehen. Grafik: Onleaks

Das Topmodell soll dabei das S11+ mit den Abmessungen von 166,9 x 76 x 8,8 Millimeter werden, dabei war zuletzt zu hören, dass das Display satte 6,9 Zoll groß sein soll. Möglich wird dies durch ein fast rahmenloses Design, und das Samsung-typische Edge-Display. Wie schon beim Vorgänger gibt es für die Front-Kamera wieder einen Punchhole-Ausschnitt. Dieser ist beim neuen Modell jetzt aber mittig angebracht, auch wird es keine Ausführung mit Dual-Kameras an der Vorderseite mehr geben.

Ein Video mit einem Rendering des Galaxy S11 91mobiles

Vergleiche

Das reguläre Galaxy S11 dürfte sehr ähnlich aussehen, aber mit einem etwas kleineren 6,7-Zoll-Bildschirm ausgestattet werden. Zudem gibt es Hinweise, dass es beiden zumindest optional einen 120-Hz-Modus geben soll. Das kostengünstiger S11e soll hingegen zwischen 6,2 und 6,3 Zoll angesiedelt sein, und mit "nur" drei Kameras ausgestattet sein. Im Gegensatz zum direkten Vorgänger wird auch das S11e ein Edge-Display haben, ein Modell ohne seitliche Abrundung des Displays ist also nicht mehr geplant.

Das Galaxy S11e soll weniger Kameras als die beiden Topmodelle aufweisen. Grafik: OnLeaks

Adieu Miniklinke

Für alle Geräte wird wieder ein Fingerprint-Scanner im Display erwartet. Was die auf geleakten CAD-Dateien basierenden Renderings von OnLeaks aber auch offenbaren: Auf einen Kopfhörerstecker verzichtet Samsung künftig auch bei seinem Topmodell. Ganz überraschend kommt dieser Schritt allerdings nicht, schon beim Note 10 sucht man diesen Anschluss vergeblich. (apo, 27.11.2019)