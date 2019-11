"Handelsblatt": Konzern geht diese Möglichkeit in einem Planspiel durch

Foto: APA

Die Deutsche Telekom lotet einem Zeitungsbericht zufolge eine Fusion mit dem französischen Netzbetreiber Orange aus. Der Konzern gehe diese Möglichkeit in einem Planspiel durch, berichtete das "Handelsblatt" am Mittwoch unter Berufung auf mit den Vorgängen vertraute Manager. Weitere Details wurden nicht genannt.

Staaten beteiligt

An der Deutschen Telekom ist die Bundesregierung beteiligt, der französische Staat an Orange. Die Aktien beider Unternehmen verbuchten am Mittwoch Kursgewinne. Von der Deutschen Telekom war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.(APA, 27.11. 2019)