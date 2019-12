Teelichttanne

Lucia Weihnachtsbaum Foto: Hersteller

Das ökologische Gewissen, mehrfach gefeierte Weihnachten in der Patchwork-Familie oder Stilfragen können dafür verantwortlich sein, dass man sich gegen echtes Nadelgehölz im Wohnraum entscheidet. Der Lucia Weihnachtsbaum (199 Euro) verliert jedenfalls keine Nadeln, kann platzsparend im Keller verstaut und von einem Fest zum nächsten transportiert werden. Auf die Streben der 135 Zentimeter hohen Skulptur passen normale Teelichter, und wer den Baum wirklich bis Mariä Lichtmess stehenlässt, verfügt in dieser Zeit auch über einen praktischen Kleiderständer.

www.philippi.com





Heiliger Bimbam

Krippe Corpus Delicti Jessas, Maria und Josef! Foto: Hersteller

Von wegen Stroh, Sternchen, Bling-Bling und verklärtes G’schau. Auch wenn diese Krippe jedem Engerl die Schamesröte ins Gesicht treibt, bringt sie endlich all jene in Weihnachtsstimmung, die der Leidenschaft für wahrlich reduziertes Design frönen und für demokratische Rollenverteilung unterm Christbaum sind. Die elfteilige Krippe Corpus Delicti Jessas, Maria und Josef! (28 Euro) macht aus dem Stall zu Bethlehem einen echten Ort der Einkehr, an dem sich die Heiligen Drei Könige, der Hirte sowie Josef und Maria auf Augenhöhe begegnen und lediglich Schaf, Ochse und Esel vor dem Jesus-Klötzchen auf die Knie gehen.

www.connox.de





Baumstabilisierer

Christbaumständer Kopenhagen von Krinner Foto: Hersteller

Zu Weihnachten gibt’s Kitsch genug, ganz puristisch präsentiert sich hingegen der Christbaumständer Kopenhagen von Krinner (139,90 Euro), der heuer mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet wurde. Der Stamm des darin befestigten Baums darf bis zu zwölf Zentimeter Durchmesser messen und sollte die Höhe von 2,5 Meter nicht überschreiten –im Neubau wird das kein Problem sein. Wer die Betonkonstruktion doch zu kühl und schwer (8 kg) findet, der kann das Teil auch aus Eiche erwerben, dieses kommt auf leichte 3,5 Kilogramm und ist auch günstiger (89,90 Euro).

www.ikarus.de

(RONDO, 12.12.2019)