Sollen Rechtsradikale an Unis Vorträge halten dürfen? Und was ist mit Personen, die homophobe Ansichten vertreten? Oder solchen, die extrem links sind? Eine Reihe kontroverser Auftritte sorgt derzeit international wie auch in Österreich für lautstarke Proteste. Über die brisante Debatte zur Redefreiheit an Universitäten berichtet Lisa Nimmervoll. Sie ist Innenpolitikredakteurin und auf Bildungsthemen spezialisiert. Den Podcast hören Sie hier. (red, 27.11.2019)

Orte der kompletten Redefreiheit oder "Safe Spaces" – was sollten Unis sein? Foto: www.corn.at Heribert CORN