"Wir kennen uns aus einem früheren Leben", haucht meine Freundin N. ins Telefon. "Deshalb ist das bei uns alles sehr karmisch, weil vorbelastet." Das "wir" bezieht sich bei N. auf einen Herrn mit Bauchansatz und schulterlangen Haaren, der bisher nur sporadisch in die Gänge kam. Sie hingegen fand ihn von Anfang an super – oder, um es mit einem Statement aus Der Schwierige von Hofmannsthal zu sagen: Sie hat sich vollkommen fixiert.

Diese Fixierung hat N. in die Arme eines vielbeschäftigten Wahrsagers in Wiener Neustadt getrieben. Schließlich steht ein Jahreswechsel vor der Tür – und eine wie meine Freundin, sie arbeitet als Architektin, möchte da langsam Pläne machen.

Paranormale Aktivitäten

Wir wissen natürlich: So ein Wahrsager in Wiener Neustadt ist kein Einzelfall. Schamaninnen, Geistheiler, Kartenlegerinnen, Sterndeuter – es wimmelt hierzulande nur so von Experten und Expertinnen für Übersinnliches.

Man spricht offiziell nicht darüber, empfiehlt sie sich nur hinter vorgehaltener Hand. Doch während die Regierung ihre Konjunkturprognose für 2020 senkt, kann sich eine ganze Zunft kaum vor Aufträgen retten. – "Die Wartezeit bei meinem Herrn Hirsch beträgt drei bis vier Monate", betont Freundin N.

Wie es scheint, steigt die Beliebtheit von Karma- und Zukunftsberatungen reziprok zur verzweifelten Suche nach dem Du: Je komplizierter unser Beziehungsleben, desto mehr dürsten wir nach Erklärungen.

Wobei man doch immer wieder überrascht ist, wer alles seinen Liebeskummer Tarotkarten, Bachblütentropfen oder Antworten aus dem Reich der Toten anvertraut: Auch namhafte Regisseurinnen, Banker und Ärzte sollen schon bei Kartenlegerinnen gesehen worden sein, munkelt man.

Liebe auf Rezept

Wobei: Dass ein Mann, der seine Lebensgefährtin seit zehn Jahren mit der halben Stadt betrügt, kein Heiratskandidat ist – das könnte einem auch meine Tante oder der eigene Hausverstand sagen.

"Was hat er eigentlich gesagt, dein Wahrsager?", will ich von meiner Freundin wissen. "Er meinte, dass ,er‘ in einem früheren Leben mein Kind gewesen sei und ich erst glücklich werde, wenn ich ihn ziehen lasse." – Ein wirksames Bild, das C. G. Jung zur Ehre gereichte und besser wirkte als jede Sitzung beim Psychiater. (Ela Angerer, RONDO, 26.12.2019)