Verlieben Sie sich immer in die Falschen? Reagieren Sie in gewissen Beziehungssituationen immer gleich? Oder haben Sie es geschafft, Verhaltensmuster zu durchbrechen?

Das Leben ist eine Aneinanderreihung von Wiederholungen – warum sollte es da in der Liebe anders sein? Es gibt Verhaltensmuster, die sind nun mal schwer zu durchbrechen. Angelerntes oder in der Persönlichkeit angelegte Eigenschaften lassen sich nicht so einfach ablegen – es ist schon einmal gut, wenn man sich ihrer bewusst ist und sich fragt, warum man eigentlich immer in ähnlichen Liebesschlammasseln landet. Sucht man unbewusst immer nach demselben Typ Mensch – obwohl man eigentlich weiß, dass er einem nicht guttut? Hält man an unerfüllbaren Idealen fest? Macht man in Beziehungen immer dieselben Fehler?

Ähneln sich Ihre Beziehungen? Foto: Getty Images/iStockphoto/fizkes

Klammern, schweigen, sich nicht trauen

Bei der Partnerwahl beginnt es und zieht sich schlimmstenfalls durch die ganze Beziehung. Sieht man anfangs noch absolut alles durch die rosarote Brille und ist voller Euphorie, rutscht man oft nur allzu schnell wieder ins alte Schema zurück: Dinge nicht anzusprechen, die einen stören oder beschäftigen – in der Annahme, der oder die andere müsse erkennen, was das Problem ist. Das können leider aber nur die wenigsten, weder der oder die Ex noch der aktuelle Beziehungspartner. Aus Unsicherheit klammern, sein Leben komplett nach der anderen Person ausrichten, Dinge stets persönlich nehmen oder Kompromisse eingehen, die keine sind – die Möglichkeiten der Repetition sind quasi unendlich.

Auch das Festhalten an einer Beziehung, die sich eigentlich schon längst totgelaufen hat, gehört zu den Fehlern, die man gern einmal wiederholt. Denn da ist immer noch die Hoffnung, dass alles besser wird, oder die Erinnerung an glücklichere Tage, an die man sich hartnäckig klammert. Und natürlich gehört zu wiederkehrenden Verhaltensmustern auch, sich gar nicht erst zu trauen, eine Beziehung einzugehen, Nähe nicht zulassen zu können und sich somit selbst zu blockieren.

Welche Verhaltensmuster wiederholen Sie in der Liebe immer wieder?

Versuchen Sie etwas dagegen zu machen? Ähneln sich Ihre Beziehungen und bisherigen Partnerinnen und Partner? Wann ist Ihnen das aufgefallen? Und wie haben Sie es letztendlich doch geschafft, Verhaltensmuster zu durchbrechen? Teilen Sie Ihre Erfahrungen im Forum! (aan, 29.11.2019)