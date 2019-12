Biegsam

Flexi-Stabfeuerzeug von DM Profissimo Foto: Lukas Friesenbichler

Einen Schönheitspreis gewinnt das Flexi-Stabfeuerzeug der DM-Eigenmarke nicht, das war es aber schon mit der Kritik. Das Modell ist nachfüllbar, die Gasfüllmenge ist durch ein kleines Fenster im Griff sichtbar. Der flexible Hals erleichtert das Anzünden von tief liegenden Dochten. Zusätzlich gibt es eine Zündsicherung sowie eine Öse zum Aufhängen. Klarer Preis-Leistungs-Sieger.

DM Profissimo Flexi-Stabfeuerzeug, 1,95 Euro, bei DM Drogeriemarkt

6 von 6 Punkten





Klassisch

Cilio Rainbow Stabfeuerzeug Foto: Lukas Friesenbichler

Das Modell "Cilio Rainbow" gibt sich in Schwarz gediegen klassisch, "Rainbow" bezieht sich darauf, dass es auch in bunten Farben erhältlich ist. Es ist relativ schwer, wirkt hochwertig (das liegt auch an der Verpackung in einer Schachtel) und wurde im Geschäft ausdrücklich empfohlen. Es tut das, was es soll, lässt sich nachfüllen, und die Größe der Flamme ist verstellbar.

Cilio Rainbow Stabfeuerzeug, 14,50 Euro, bei Kögl, 1140, Hütteldorfer Str. 113a

4 von 6 Punkten







Elektrisch

Kyotec Tenton Lichtbogen Stabfeuerzeug Foto: Lukas Friesenbichler

Dieses Feuerzeug wird nicht mit Gas gefüllt, sondern ein integrierter Akku wird via USB aufgeladen. Statt einer Flamme erzeugt es einen Lichtbogen. Das Anzünden kleiner Teelichter funktioniert ganz gut, bei einem dicken Docht muss man jedoch mehrmals zünden. Für Kerzen bedingt tauglich, dafür braucht man kein Nachfüllgas, und es ist windsicher. Besser zum Zünden des Gasherds geeignet.

Kyotec Tenton Lichtbogen Stabfeuerzeug, 19,15, bei amazon.de

3 von 6 Punkten





Handlich

Enjoy Mini-Stabfeuerzeuge Foto: Lukas Friesenbichler

Klein und im X-Mas-Look präsentieren sich die Feuerzeuge von Hema im Doppelpack. Der Hals der Minis ist so kurz, dass man bei tiefliegenden Dochten erst wieder Angst haben muss, sich die Finger zu verbrennen. Immerhin sind sie nachfüllbar und in der Brennstärke verstellbar. Die Kompaktheit hat auch Vorteile: Sie lassen sich gut im Mantel einstecken, beispielsweise für den Friedhofsbesuch.

Enjoy Mini-Stabfeuerzeuge, 2,50 Euro, bei Hema, 1060, Mariahilfer Straße 71

3 von 6 Punkten

(Petra Eder, RONDO, 2.12.2019)