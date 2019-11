19.40 REPORTAGE

Re: Spiritualität 2.0 – Der Traum vom optimierten Ich Immer mehr Menschen fragen sich, wie sie zu einer besseren Version ihrer selbst werden, zu erfüllteren Beziehungen und mehr Erfolg im Job gelangen können. Antworten suchen sie oft bei spirituellen Coaches, auf die sie in sozialen Medien stoßen. Im Gegensatz zur Esoterik zeigt sich die moderne Spiritualität betont weltlich. Bis 20.15, Arte

Foto: rbb, arte

20.15 TRICKFILM

Hotel Transsilvanien 2 (USA 2015, Genngy Tartakovsky) Sieben Jahre sind seit Teil eins vergangen, Johnny und Mavis sind jetzt verheiratet und haben einen kleinen Sohn. Der hat aber keine Vampir-Eigenschaften, was Opa Dracula gar nicht passt. Spaßig. Bis 22.00, Vox

20.15 REPORT

Dokeins: Nie zu spät – Die Träume der Hundertjährigen Lisa Gadenstätter begleitet drei Damen aus der Generation 100 plus bei der Erfüllung ihrer Lebensträume und zeigt, was sich in den letzten 100 Jahren geändert hat. Ab 21.05 Uhr folgt der Talk Und Jetzt? Frauen in der Politik heute mit Maria Rauch-Kallat (ÖVP), Marlene Svazek (FPÖ), Elisabeth Feich tinger (SPÖ), Bloggerin und Grünen- Politikerin Madeleine Daria Alizadeh. Bis 21.45, ORF 1

20.15 KRANKHEIT

Hanne (D 2018, Dominik Graf) Für Hanne (Iris Berben) bleibt kein Stein auf dem anderen:_Ihr Blutbild weist auf Leukämie hin. Sie sagt niemandem etwas, das Wochenende verbringt sie in einem Hotel in einer fremden Stadt. Ohne Plan lässt sie sich treiben und hat Begegnungen, zu denen es sonst nie gekommen wäre. Bis 21.45, 3sat

Foto: NDR/Volker Roloff

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz Gericht – Er würde sich im Grabe umdrehen Gudrun Kampelmüller und Ludwig Gantner beschäftigen sich mit der Frage, was aus den großen Häusern verstorbener Väter werden soll. Bis 22.00, ORF 2

21.05 DISKUSSION

Runde der ChefredakteurInnen live Mit Ingrid Thurnher diskutieren anlässlich des Mediengipfels in Lech Petra Stuiber vom STANDARD, Eva Linsinger (Profil), Rainer Nowak (Die Presse), Gerold Riedmann (Vorarlberger Nachrichten), Paul Ronzheimer (Bild). Bis 21.55, ORF 3

22.30 MAGAZIN

Eco Goldrausch: Edelmetall als Geldanlage? /_Rauchverbot: Kaum Anzeigen, weniger Umsatz /_Nachhaltigkeitscheck: Glas oder Plastik. Bis 23.05, ORF 2