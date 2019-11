Während die FPÖ mit dem Parteiausschluss Heinz-Christian Straches ringt, kommen neue Details zur Spesenaffäre auf. Foto: AP/Zak

Wien – Mitten in der Debatte über einen möglichen Parteiausschluss Heinz-Christian Straches tauchten am Donnerstag neue Details zum Umgang des ehemaligen FPÖ-Parteiobmannes mit Parteigeldern auf. Strache soll Parteigelder nicht nur für private Einkäufe ausgegeben haben, sondern auch für Nachhilfestunden und die Reparatur eines Whirlpools. Das berichtete das Ö1-"Morgenjournal" unter Berufung auf Einvernahmeprotokolle aus den Ermittlungen rund um die Spesenaffäre. Einvernommen wurden insbesondere Straches ehemaliger Leibwächter und eine Assistentin.



In einem Dokument aus dem Ermittlungsakt, das Ö1 vorliegt, sollen Kriminalisten beispielhaft skizzieren wie der Spesenbetrug abgelaufen sein soll. Ließ Strache beispielsweise seinen Leibwächter Einkäufe im Wert von 300 Euro tätigen, habe dieser die Einkäufe beschafft und die Rechnung Straches Assistentin weitergegeben. Die Assistentin habe ihm die 300 Euro gegeben, ihm aber mitgeteilt, dass sie eine andere Rechnung für die Buchhaltung brauche. Der Leibwächter habe dann über Kontakte in die Gastronomie eine Rechnung über 300 Euro organisiert, die die Assistentin anschließend als Arbeitsessen verbucht haben soll.

An einem Abend sollen Straches Mitarbeiter in einem Haubenlokal alle liegengebliebenen Rechnungen mitgenommen haben. Die Zeitung "Österreich" berichtet außerdem von angeblich seitenweise kopierten Strafzetteln für Falschparken und einem mutmaßlichen 500-Euro-Einkauf in einem Gucci-Modegeschäft. Was Strache offenbar nicht wusste: Sein Bodyguard hat jeden Beleg den er besorgte kopiert und angeblich in Schuhschachteln aufgehoben. All diese Rechnungen werden nun von der Staatsanwaltschaft geprüft.

Abhörmaßnahmen lassen Spesenaffäre auffliegen

Aufgeflogen sein soll die Spesenaffäre durch Telefonabhörmaßnahmen im Zuge der Ibiza- und Casinos-Ermittlungen. Überraschend dürfte in Telefonaten die Rede von Spesen gewesen sein. Ein Staatsanwalt oder Ermittler soll sich dann an eine Spesenanzeige gegen Strache von vor vier Jahren erinnert haben. Diese soll damals zu keinen Ermittlung geführt haben, weil der Verdacht nicht konkretisiert werden konnte.

Der Verdacht, dem Staatsanwaltschaft und Sonderkommission Ibiza jetzt genauer nachgehen, lautet auf Untreue oder Veruntreuung durch falsche Abrechnung von Spesen mit mehreren 10.000 Euro Schaden für die FPÖ. Außerdem soll Strache die monatliche Spesenobergrenze von 10.000 Euro, die ihm das Parteipräsidium zugestanden hat, überschritten haben. Strache selbst hat zu den neu aufgekommen Details noch keine Stellung genommen. Vonseiten seines Anwalts wurde bisher betont, dass alle Spesen und Sachleistungen ordnungsgemäß abgerechnet worden seien. Es gilt die Unschuldsvermutung. (red, 28.11.2019)