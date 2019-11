Greta Thunberg ist die Galionsfigur der Klimastreikenden. Foto: AP Photo/Rafael Yaghobzadeh

Die Klimakrise bewegt dieser Tage einmal mehr die Gemüter. Das Europaparlament entscheidet am Donnerstag darüber, ob es den Klimanotstand in Europa ausruft. Die EU-Abgeordneten sollen in ihrer Sitzung in Straßburg über einen Entschließungsantrag abstimmen, der primär einen symbolischen Charakter hätte und Druck in Richtung einer konkreten Gesetzgebung aufbauen soll. In Wien und Vorarlberg dürfen Schülerinnen und Schüler am Freitag wieder im Rahmen einer schulbezogenen Veranstaltung für effektiveren Klimaschutz auf die Straße gehen.

Das Europaparlament will mit seiner Entscheidung nach eigenen Angaben unterstreichen, dass wegen des Klimawandels dringend gehandelt werden müsse. Der Text der Resolution steht noch nicht fest. Einige deutsche Abgeordnete fordern, dass statt von einem Notstand von einem Notfall gesprochen wird. Das sind zwei Übersetzungen des englischen Worts emergency. Wieder andere EU-Parlamentarier, darunter auch die konservative Europäische Volkspartei, bevorzugen Dringlichkeit. In der englischen Version würde an der Stelle dann climate urgency stehen. Ob der Entschließungsantrag eine Mehrheit bekommt, ist noch offen.



Schulstreik für das Klima

Die Bildungsdirektionen in Wien und Vorarlberg haben den von der Umweltbewegung Fridays for Future ausgerufenen erneuten Klimastreik am Freitag (29. November) wieder zur schulbezogenen Veranstaltung erklärt. Damit können Schüler automatisch im Rahmen des Unterrichts an der Demo teilnehmen. Voraussetzung ist allerdings die Beaufsichtigung durch Lehrer.

In den anderen Bundesländern muss jeweils an der Schule entschieden werden, ob eine Teilnahme an den Demos grundsätzlich erlaubt wird, hieß es bei einem Rundruf der APA in den Bildungsdirektionen. Auch in diesem Fall gilt: Der Protest muss mit dem Unterricht verknüpft werden, die Lehrer trifft eine Aufsichtspflicht.

Unterschied zwischen den beiden Varianten: In Wien und Vorarlberg erspart man sich so den Beschluss in den Gremien an der Schule. Eltern- oder Lehrervertreter können sich auch nicht querlegen.

Grundsätzlich müssen schulbezogene Veranstaltungen im jeweiligen Schulgemeinschaftsausschuss oder Schulforum beschlossen werden. Sind aber wie im Fall des Klimastreiks mehrere Schulen betroffen, kann dies auch die jeweilige Bildungsdirektion für alle tun. Die Teilnahme für die Schüler ist immer freiwillig – sie müssen sich dafür anmelden.

In einem Erlass hat Bildungsministerin Iris Rauskala vor der Klimademo am 27. September bereits festgehalten, unter welchen Bedingungen eine Teilnahme für Schüler möglich ist. So muss etwa eine Schul- oder schulbezogene Veranstaltung vorliegen sowie ein Bezug zum Unterricht, also etwa durch die Behandlung von Klimaschutz oder demokratischer Partizipation im Vorfeld beziehungsweise in der Nachbereitung. (red, APA, 28.11.2019)