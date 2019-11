Einsatzkräfte suchen in einem zerstörten Gebäude in Durres nach Überlebenden. Foto: Reuters / Florion Goga

Tirana – Nach dem schweren Erdbeben in Albanien am Dienstag haben Medien über einen weiteren Anstieg der Opferzahl berichtet. Bisher seien 40 Tote bestätigt worden, meldete am Donnerstag der TV-Sender KTV aus Durres, wo auch das jüngste Opfer gefunden worden ist.

Dem TV-Sender zufolge würden sich weiterhin Menschen unter den Ruinen befinden. Niemand könne mit Gewissheit sagen, um wie viele Personen es sich handle, so der Sender. Mehr als 650 Personen wurden verletzt.

Das Rote Kreuz versorgt von der Naturkatastrophe betroffene Menschen mit Wasser, Nahrung und Unterkünften, leistet medizinische Hilfe und psychosoziale Unterstützung. "Rund 2.000 Familien sind obdachlos und müssen derzeit in Notunterkünften ausharren", sagte Michael Opriesnig, Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes. "Diese Menschen haben alles verloren und brauchen dringend Unterstützung."

30.000 brauchen Soforthilfe

Rund 100.000 Menschen sind demnach von den Auswirkungen des Bebens betroffen und 30.000 brauchen Soforthilfe. Die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften plant deshalb, den Umfang ihrer Hilfe auf drei Millionen Euro aufzustocken, und bittet dafür um Spenden. Jürgen Högl vom Österreichischen Roten Kreuz bereitet sich auf einen Einsatz vor, um für die Föderation die Hilfe an Ort und Stelle zu planen.

SOS-Kinderdorf hilft nach dem Beben mit psychologischer Betreuung der Kinder. "Wir sind alle schwer geschockt vom Ausmaß der Zerstörung, die das Erdbeben mit sich gebracht hat. Man kann sich kaum vorstellen, wie traumatisch diese Erlebnisse für Kinder sind", sagte Teuta Shkenza, Leiterin von SOS-Kinderdorf Albanien. Therapeuten der Einrichtung haben in drei Nothilfezentren der örtlichen Behörden in Tirana ihre Arbeit aufgenommen.

In der Stadt Thumana wurden einige Häuser von Familien beschädigt, die SOS-Kinderdorf im Rahmen von Familienstärkungsprogrammen unterstützt. Das SOS-Kinderdorf in Tirana ist unversehrt, und alle Kinder und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind wohlauf, hieß es in einer Aussendung am Donnerstag. In zwei Jugendwohneinrichtungen in Tirana gab es leichtere Schäden. Die Jugendlichen sind vorübergehend im SOS-Kinderdorf Tirana untergekommen. (red, APA, 28.11.2019)