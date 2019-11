Seltener Sieg in Columbus in regulärer Spielzeit – Grabner siegte mit Coyotes

Die Flyers setzen sich durch. Foto: AP/Laprete

Columbus (Ohio) – Für die Philadelphia Flyers hat es am Mittwoch in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL einen raren Sieg in der regulären Spielzeit gegeben: Erstmals seit dem 13. Dezember 2005 haben die Flyers in Columbus bei den Blue Jackets gewonnen, und zwar mit 3:2. Michael Raffl steuerte in seinen 12:07 Min. auf dem Eis den Assist zum 1:1 bei. Der Kärntner hält nun bei drei Toren und fünf Assists.

NHL

Und auch für Michael Grabner gab es mit seinen Arizona Coyotes ein Erfolgserlebnis, auch wenn er in 12:34 Minuten Eiszeit keinen Scorerpunkt schaffte. Die Gastgeber besiegten die Anaheim Ducks nach Verlängerung mit 4:3.

Nicht weniger als 14 Treffer gab es in Pittsburgh, wo die Penguins allein im Schlussabschnitt sechs Tore zum 8:6-Sieg über die Vancouver Canucks erzielten.

NHL-Ergebnisse vom Mittwoch:

Columbus Blue Jackets – Philadelphia Flyers 2:3,

Arizona Coyotes – Anaheim Ducks 4:3 n.P.,

Nashville Predators – Vegas Golden Knights 3:4 n.V.,

Washington Capitals – Florida Panthers 4:3,

San Jose Sharks – Winnipeg Jets 1:5,

New York Rangers – Carolina Hurricanes 3:2,

Pittsburgh Penguins – Vancouver Canucks 8:6,

Colorado Avalanche – Edmonton Oilers 4:1,

Buffalo Sabres – Calgary Flames 2:3 n.V.,

Ottawa Senators – Boston Bruins 1:2,

Detroit Red Wings – Toronto Maple Leafs 0:6,

Tampa Bay Lightning – St. Louis Blues 3:4,

Los Angeles Kings – New York Islanders 4:1.