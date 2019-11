Bei "CS:GO" gibt es leider sehr viele Schummler. Ein britischer Teenager hat nun eine KI entwickelt, die das Problem beseitigen soll. Foto: CS:GO

Ein britischer Teenager hat eine KI entwickelt, die Cheater bei CS:GO automatisch erkennt und meldet. Das System des Burschen arbeitet äußerst zuverlässig: In den vergangenen Monaten meldete seine KI rund 17.659 vermeintliche Schummler, wovon 98,36 Prozent tatsächlich nicht ehrlich waren und gesperrt wurden. Für den Teenager ist dies ein Achtungserfolg, hat er die Technik im Alleingang entwickelt.

Teen will Spiel heilen

Gegenüber TheLoadout erklärt der Brite auch die Beweggründe für seine Arbeit und auch den Namen des Systems. So heißt die KI HestiaNet. "Ich habe die KI so genannt, weil CS:GO mit Cheatern verseucht ist und Hestia die Göttin der Heilung und des Herdfeuers ist. Ich will, dass mein System die Versuchung des Spiels heilt und möglichst viele Schummler beseitigt", erklärt der Spieler. (red, 28.11.2019)