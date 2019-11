Nach einer Prügel-Attacke sind drei Burschen am Donnerstag am Wiener Landesgericht zur Verantwortung gezogen worden. Foto: APA / Hans Punz

Wien – Nach einem Gewaltexzess sind drei Burschen am Donnerstag am Wiener Landesgericht zur Verantwortung gezogen worden. Die Halbstarken – zwei gebürtige Tschetschenen im Alter von 15 und ein 19-Jähriger mit afrikanischen Wurzeln – hatten am 15. April 2019 auf der Donauinsel einen 36 Jahre alten Mann verprügelt. Grund: Das Opfer hatte sich mit der minderjährigen Cousine des 19-Jährigen getroffen.

Das Mädchen hatte den erwachsenen Mann über ein Wohnungsinserat kennengelernt. Seine Wohnung vermietete er ihr zwar nicht, aber dafür bat er sie ungeachtet des beträchtlichen Altersunterschieds um ein Date. Was die 16-Jährige einerseits irritierte, aber auch neugierig machte. Daher ging sie darauf ein.

Das Umfeld des Teenagers bekam von dem Treffen Wind, das auf der Donauinsel stattfinden sollte. Ihr älterer Cousin und die beiden 15-Jährigen – einer davon Kampfsportler in einem Verein – legten sich in der Nähe zur ausgemachten Zeit auf die Lauer und folgten den beiden. Obwohl der 36-Jährige mit dem Mädchen lediglich spazieren ging und es zu keinem übergriffigen Verhalten oder gar aus ihrer Sicht unerwünschten Berührungen kam, wurde der Mann schließlich von den Verfolgern attackiert.

Gebrochene Nase, Serienrippenbrüche, Riss der rechten Niere

Einer der 15-Jährigen näherte sich und bat den Mann zum Schein um eine Zigarette, die der Nichtraucher nicht bieten konnte. Darauf verpasste ihm der 15-Jährige einen Faustschlag ins Gesicht. Als sich der 36-Jährige mit einer bereits gebrochenen Nase an einem Zaun festklammerte, ging der zweite 15-Jährige auf ihn los. Schließlich prügelten alle drei gemeinsam auf ihn ein, "dass er so etwas nicht mehr macht", wie einer der 15-Jährigen nun einem Schöffensenat (Vorsitz: Martina Frank) erläuterte. Es gehöre sich nicht, "dass sich ein älterer Mann mit einer 16-Jährigen trifft". Man habe ihm "eine Lektion erteilen wollen", fügte der zweite 15-Jährige hinzu.

Der Schwerverletzte musste im Spital behandelt werden. Er erlitt neben der unverschobenen Nasenbeinfraktur Serienrippenbrüche und einen Riss der rechten Niere. Außerdem trat Luft aus seiner linken Lunge aus. (red, APA, 28.11.2019)