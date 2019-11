Die Pfotenhilfe will den nicht mehr gebrauchten Rössern Freigang und Herdenanschluss in Oberösterreich bieten

Die NGO Pfotenhilfe befürchtet, dass die ausgemusterten Pferde irgendwo "in dunklen Stallboxen dahinvegetieren". Foto: APA / HANS KLAUS TECHT

Lochen am See – Nach dem Aus für das Projekt einer berittenen Polizei hat die Tierschutzorganisation Pfotenhilfe am Donnerstag angeboten, die nicht mehr gebrauchten Rösser zu übernehmen. Sie könnten auf dem Hof der Organisation im oberösterreichischen Lochen bei Freigang und Herdenanschluss ihr Auslangen finden, so das Angebot.

"Das Leiden dieser Tiere muss jetzt ein Ende haben. Das darf aber sicher nicht bedeuten, dass sie bei Fiakern oder sonst wo in dunklen Stallboxen dahinvegetieren", sagt Pfotenhilfe-Geschäftsführerin Johanna Stadler. Sie bietet "rund um die Uhr die freie Wahl zwischen Ställen und großzügigen Koppeln und Weiden" und dass die Tiere im Herdenverband das Leben genießen könnten und "nicht Schreien oder Knalltrainings ausgesetzt" wären. (APA, 28.11.2019)