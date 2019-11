Privatsender mietete jene Villa, in der das Ibiza-Video entstand – "Polit-Jahr 2019 – Ibiza Edition" am 15. Dezember

ATV mietet die berüchtigte Ibiza-Villa für seinen Jahresrückblick. Foto: sz, spiegel, screen

Für seinen heurigen Jahresrückblick hat ATV eine ganz besondere Location gescoutet: Der Privatsender mietete jene Villa an, in der das folgenschwere "Ibiza-Video" entstand. "Polit-Jahr 2019 – Ibiza Edition" ist denn auch der Titel der Sendung am 15. Dezember (20.15 Uhr).

Neben einer Rückschau auf das politische Jahr sind auch Auftritte prominenter Persönlichkeiten geplant; Meinrad Knapp und Jenny Laimer führen durch die Sendung. (APA, 28.11.2019)