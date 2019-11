18.30 MAGAZIN

Konkret: Schutzweg und Zebrastreifen Kinder haben immer Vorrang – doch das wissen viele Verkehrsteilnehmer nicht. Mindestens 100.000 Kinder können laut einer Studie einen Schutzweg nicht sicher queren. Wie sieht es in der Praxis aus? Wer bremst tatsächlich? Bis 18.51, ORF 2

Re: Bis zum letzten Krümel – Rezepte gegen Brotverschwendung Jährlich landen in Deutschland 1,7 Millionen Tonnen Brot und Backwaren im Müll. Die Reportage stellt Initiativen und Ideen vor, wie die Überproduktion von Brotwaren wiederverwendet oder weiterverwertet werden kann. Bis 20.15, Arte

Der durch die Wand geht (Le passe-muraille, F 2016, Dante Desarthe) Emile ist eher unscheinbar, lebt ein ruhiges und zurückgezogenes Leben in Montmartre und arbeitet als Angestellter bei einer Versicherung. Als er seine neue, lebhafte Kollegin Ariane kennenlernt, entdeckt Emile nicht nur sein Innenleben wieder, sondern auch etwas Ungeheures. Er kann durch Wände gehen. Romantische Komödie mit Denis Podalydès als Superheld. Bis 21.50, Arte

Makro Der Brexit bedeutet für die Fischerei diesseits und jenseits der Nordsee ein Leben in der Ungewissheit. Das gemeinsame Meer ist zur unberechenbaren See geworden. Bis 21.30, 3sat

Der Krieg des Charlie Wilson (Charlie Wilsons’s War, USA 2007, Mike Nichols) In der Politsatire von Mike Nichols intrigieren Tom Hanks, Julia Roberts und Philip Seymour Hoffman mit fatalen Folgen für die Aufrüstung des Militärs in Afghanistan. Die Verfilmung des Bestsellers von George Crile liegen wahre Ereignisse zugrunde. Der Kongressabgeordnete Charles Nesbitt erhöhte das Budget für Afghanistan in den 1980er-Jahren auf 500 Millionen Dollar und rüstete auch die späteren Feinde seines Landes kräftig auf, die als Taliban die Welt noch lange beschäftigen sollten. Bis 23.55, 3sat

Universum History: Schatzjagd an der Seidenstraße China habe sich vom Westen völlig unabhängig entwickelt: Von dieser These sind viele Wissenschafter – nicht zuletzt in China selbst – felsenfest überzeugt. Doch in jüngster Zeit wird diese Annahme durch überraschende Entdeckungen infrage gestellt. Es könnte schon viel früher Kontakt zwischen Ost und West gegeben haben. Bis 23.20, ORF 2