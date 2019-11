Was von den blauen Spitzenleuten der türkis-blauen Regierung blieb

Meldungen vom Tag: Herbert Kickls Kavallerie wurde jetzt von Innenminister Peschorn abgeschafft. Zu teures, sinnloses Hobby.

Im Schlafzimmer von Johann Gudenus wurden laut Polizeiprotokoll (veröffentlicht auf Peter Pilz’ Seite "zackzack.at") "neben einem Tresor Visitenkärtchen (…) sowie ein zusammengefaltetes Stück Papier aufgefunden, die Rückstände von suchtmittelverdächtigen Substanzen aufwiesen". Gudenus weiß nicht, wie das Nasenguti in sein Schlafzimmer kommt. Dass in der Wohnung vier Schusswaffen waren (zwei Faustfeuerwaffen, zwei Langwaffen), bestreitet er nicht. Wer das Ibiza-Video kennt, weiß, dass Gudenus die Bewegungen für Combatschießen perfekt beherrscht und damit den Begriff "Glock" in Zeichensprache für russischsprachige Zuhörerinnen demonstrieren kann.

Herbert Kickls Projekt, die "Berittene Polizei", wird eingestellt. Foto: APA/BARBARA GINDL

H.-C. Strache bestreitet, dass er sich von der FPÖ die Pflege für den Swimmingpool (nach anderer Version: Whirlpool) bezahlen ließ bzw. Privatspesen über ein kompliziertes System, bei dem auch die Steuer "geschossen" wurde, der Partei verrechnete. Schuld sei der Ex-Leibwächter (der auch im Verdacht steht, die "Operation Ibiza" angeleiert zu haben).

Es handelt sich bei den erwähnten Persönlichkeiten um den ehemaligen Innenminister der Republik Österreich, den ehemaligen Klubobmann der Regierungspartei FPÖ und den ehemaligen Vizekanzler der Republik. (Hans Rauscher, 28.11.2019)