Elektro Guzzi gratulieren dem Loft zum zehnjährigen Bestehen. Foto: Klaus Pichler

Freitag, 29.11.19

Minifestivals und Geburtstage bestimmen das Wochenende. Im Venster geht The Future is Female schon ins vierte Jahr. Am Freitag zum Beispiel mit KRACH, Euroteuro und der Rapperin Gal Code. Genremäßig sollte da für viele Geschmäcker etwas dabei sein.

Im Einbaumöbel regiert derweil das Scumfest. Auch dort findet man durchaus Unterschiedliches von Extremjazz bis Sirenengesang.

Zehnjähriges Jubiläum wird am Gürtel gefeiert, und zwar das ganze Wochenende lang im Loft. Das könnte auch optisch ansprechend werden, immerhin hat man leichte Renovierungsarbeiten vorgenommen. Musikalische Unterstützung beim neuerlichen Einsauen kommt von Gudrun von Laxenburg, Elektro Guzzi oder – semiakustisch – von James Hersey.

Team Hip-Hop pilgert entweder zum Londoner Grime-MC P Money ins Fluc oder schwingt den Popo im gemütlichen Mon Ami zur Selektion von DJ Yomomma.

Ghetto-House bringt der Australier Partiboi69 in den Opera Club – da werden wieder alle komplett auszucken. Umek liefert Harttechno für die Horst-Club-Partie.

Samstag, 30.11.19

Auch am Samstag wird Geburtstag gefeiert. Das wunderbare SSTR6, ein toller kleiner Ort für experimentelle Musik, der auch Anrainerbeschwerden standhält, feiert sein dreijähriges Jubiläum. Hingehen, aber bitte nicht zu laut sein! Das geht im Sass leichter. Auch hier wird Dreijähriges gefeiert. Der Club ist älter, aber die am Samstag stattfindende Reihe Manifest freut sich dort gemeinsam mit Lauren Hansom aus Australien ihres Wiegenfestes.

Im Reigen findet eine Konkord-Records-Nacht statt, bei der man auch einen höchstexklusiven Sampler ergattern kann. Wer’s nicht schafft, hört sich halt "nur" die Albumpräsentation von The Base an.

Krautpop, Oriental Techno, queere Freuden und Liveüberraschungen gibt’s wie immer bei der liebevoll gemachten Reihe Romance to the Front im Celeste.

Die härteste Clubmusik findet sich am Samstag wohl dort, wo die Reihen beziehungsweise Labels Common Contact und In Dada Social aufeinandertreffen. Im Venster geht es ans Eingemachte. (Amira Ben Saoud, 29.11.19)