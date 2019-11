In dieser Galerie: 2 Bilder Ole Gunnar Solskjaer applaudiert den Fans. Foto: REUTERS/Pavel Mikheyev Herr Ari traf zum Goldtor für Krasnodar. Foto: Reuters/PIVOVAROV

Astana – Der englische Topklub Manchester United hat in der Europa League die erste Niederlage kassiert und muss um den Gruppensieg bangen. Ohne zahlreiche Stars unterlagen die bereits für die Zwischenrunde qualifizierten Red Devils beim bis dahin punktlosen Schlusslicht FK Astana 1:2 (1:0). In der Gruppe L kann AZ Alkmaar mit einem Sieg gegen Partizan Belgrad am Abend (18.55 Uhr) die Tabellenführung übernehmen.

Jesse Lingard brachte United, das in den vier vorangegangenen Gruppenspielen ohne Gegentor geblieben war, früh in Führung (10.). Der Treffer von Dmitri Schomko (55.) und ein Eigentor des 19-jährigen Di'Shon Bernard (62.) drehten die Partie zugunsten des kasachischen Teams. (sid, 28.11.2019)

Europa League, 5. Runde

Gruppe A:

F91 Düdelingen (LUX) – APOEL Nikosia 21 Uhr

FC Sevilla – Karabach Agdam (AZE) 21 Uhr

Gruppe B:

FC Lugano – FC Kopenhagen 21 Uhr

Malmö Malmö FF – Dynamo Kiew 21 Uhr

Gruppe C:

Trabzonspor – Getafe 0:1 (0:0)

FK Krasnodar (RUS) – FC Basel 1:0 (0:0)

Gruppe E:

Glasgow Celtic Glasgow – Stade Rennes 21 Uhr

Lazio Rom – CFR Cluj 21 Uhr

Gruppe F:

Vitoria Guimaraes – Standard Lüttich 21 Uhr

Arsenal – Eintracht Frankfurt 21 Uhr

Gruppe G:

Young Boys Bern – FC Porto 18.55 Uhr

Feyenoord Rotterdam – Glasgow Rangers 18.55 Uhr

Gruppe H:

Ferencvaros Budapest – Espanyol Barcelona 18.55 Uhr

ZSKA Moskau – Ludogorez Rasgrad (BUL) 18.55 Uhr

Gruppe I:

FC Olexandrija – VfL Wolfsburg 18.55 Uhr

Saint-Etienne AS St. Etienne – KAA Gent 18.55 Uhr

Gruppe K:

SC Braga – Wolverhampton Wanderers 18.55 Uhr

Istanbul Besiktas Istanbul – Slovan Bratislava 18.55 Uhr

Gruppe L:

FC Astana – Manchester United 2:1 (0:1)

AZ Alkmaar – Partizan Belgrad 18.55 Uhr