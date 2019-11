Am Donnerstagabend machten Gerüchte die Runde, dass Pamela Rendi-Wagner unmittelbar vor dem Rücktritt stehe. Foto: APA/Hochmuth

Die Lage wird für Pamela Rendi-Wagner immer heikler: Indizien verdichten sich, dass die SPÖ-Chefin aus dem Amt gedrängt werden soll. Ihr Rückhalt in der Partei scheint rapide zu schwinden, am Donnerstagabend machten sogar Gerüchte die Runde, dass Rendi-Wagner unmittelbar vor dem Rücktritt stehe. Sprecher der Obfrau rückten aus: Alles Blödsinn, die Frontfrau sei entschlossen, die Partei auf Vordermann zu bringen.

Fakt ist aber, dass sich Kritiker hinter den Kulissen formieren und nach Mehrheiten suchen, um den Machtwechsel durchzusetzen. Der sprichwörtliche Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, war die Debatte um den Sparkurs in der Bundespartei: Erst meldete sich Ex-SPÖ-Chef Christian Kern mit einem geharnischten Mail zu Wort, in dem er Rendi-Wagners Klage, ihr Vorgänger habe ihr einen "Rucksack an Steinen" hinterlassen, zurückwies. Dann wurden nach STANDARD-Informationen 23 Mitarbeiter der Bundeszentrale per Mail von ihrer bevorstehenden Kündigung informiert.

Dies stieß insofern auf Unverständnis, als die Wiener SPÖ das Angebot gemacht haben soll, erst alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um die Betroffenen bei Vorfeldorganisationen unterzubringen. Aus der Parteizentrale heißt es hingegen, die Information sei in Übereinkunft mit dem Betriebsrat erfolgt.

Kein logischer Nachfolger

Am 9. Dezember muss Rendi-Wagner das Sanierungskonzept im Parteivorstand absegnen lassen, ihrer Gegner haben aber anderes im Auge: Sie wollen bis dahin eine breite Front schaffen, die Rendi-Wagner zum Rücktritt zwingt. Der Haken daran ist, dass es keinen logischen Nachfolger gibt. Ex-Bundesgeschäftsführer Max Lercher hat womöglich in Wien zu viele Gegner, Doris Bures als interimistische Anführerin stößt in den Ländern auf Widerstand. Auf Peter Kaiser als Übergangschef könnten sich wohl alle einigen, doch der Kärntner Landeshauptmann zeigte bis dato wenig Lust. Gehandelt wird auch der Spitzengewerkschafter Werner Hebenstreit.

Vielleicht werde es aus der Not heraus aber auch eine Lösung wie in der deutschen SPD, sagt ein Funktionär: Erst die Chefin abwählen, dann den Nachfolger suchen. (Gerald John, 28.11.2019)