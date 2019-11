[Inland] Parteichefin Rendi-Wagner ringt in der SPÖ ums politische Überleben.

[Kommentar] Das Duell der Verlierer Kern und Rendi-Wagner.

Waldhäusl droht Wiener FPÖ mit Parteiausschluss.

[Wirtschaft] Konzerne wie Amazon haben in vielen Ländern keine Niederlassungen und sind somit nicht ertragssteuerpflichtig. Ein EU-Vorstoß, der nun Konzerne zur Offenlegung ihrer Steuerleistung verpflichten sollte, wurde abgelehnt. Auch Österreich stimmte mit "Nein".

[Podcast] Toxische Männlichkeit vergiftet unsere Welt. Was kann man(n) tun?

[Panorama] Nach Ausraster am Telefon: Vizepolizeichef meldet sich krank.

[Clubkultur] Servicestelle kommt: "Nachtbürgermeister" wird zur Vienna Club Commission.

[Mitmachen] Ihr habt eure Traumimmobilie gefunden und wollt darüber schreiben? Jetzt mitmachen und Geschichte einsenden!

Für die, die sich inspirieren lassen wollen, hier entlang.

[Wetter] Die Höhenströmung dreht auf West und eine Kaltfront legt sich im Tagesverlauf an die Alpennordseite. Damit überwiegen meist die Wolken, länger auflockern wird es lediglich im Süden, wo es auch weitgehend trocken bleibt. Sonst ist es überwiegend trüb und immer öfter auch regnerisch. Bis 9 Grad.

[Zum Tag] The Times wurde am 29.11.1814 in London als erste Tageszeitung der Welt mit der von Friedrich Koenig erfundenen Schnellpresse hergestellt. Dies markierte einen Meilenstein in der Geschichte der Drucktechnik, der die Produktion von 1100 Exemplaren pro Stunde erlaubte und damit die Ära der Massenblätter einläutete.