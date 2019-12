Janaklar, Wieland Stolzenburg, "Mein Konsumtagebuch", 25,70 Euro / 270 Seiten. Komplett Media, 2019 Cover: Verlag

Als ich in meiner Kindheit Tagebuch geschrieben habe, war mir das oft peinlich. Das waren die Seiten, denen ich meine Geheimnisse anvertraute. Wenn das jemand gefunden hätte ... An mein altes Tagebuch musste ich denken, als ich Mein Konsumtagebuch von Jana Kasper, die in der Folge nur noch Janaklar genannt wird, aufgehoben habe.

Auch hier schreibe ich meine Geheimnisse rein, nur sind es jetzt Konsumgeheimnisse. Aber fangen wir von vorne an. Mein Konsumtagebuch ist das Erstlingswerk von der österreichischen Youtuberin und Instagrammerin Janaklar. Zur Unterstützung hat sie sich den Beziehungspsychologen Wieland Stolzenburg als Co-Autor für das dreiteilige Buch geholt.

Fragen und Antworten

Im ersten Abschnitt erzählt Janaklar ihre Lebensgeschichte. Sie beschreibt ihre Kindheit, wie sie mit Youtube angefangen hat, abgehoben ist, sich schließlich von diesem Pfad abgewandt hat und nun ein verantwortungsbewusstes Leben lebt.

Den zweiten Abschnitt übernimmt Stolzenburg und gibt mithilfe des "Six Human Needs"-Modells von Tony Robbins die wissenschaftlich fundierte Basis dazu. Das funktioniert auf der einen Seite gut, weil es ohne den psychologischen Aspekt etwas flach geworden wäre. Auf der anderen Seite sind die Ausführungen von Stolzenburg manchmal Kalendersprüche-simpel, ein Stilmittel, das sich durch das ganze Buch zieht.

Das ist dem Werk aber schwer anzukreiden, die Zielgruppe erwartet keinen tiefenpsychologischen Ausflug in das eigene Oberstübchen, sondern einfache Fragen, auf die es komplexere Antworten zu finden gilt.

Ein Jahr lang

Um diese Antworten geht es im dritten Abschnitt. Hier startet das Herzstück des Buches, das Tagebuch. Janaklar stellt Fragen, auf die der Leser antworten soll, wofür er leere Zeilen bekommt. Die Autorin empfiehlt, das Tagebuch ein Jahr lang zu führen.

Um den Weg zu erleichtern, hat Janaklar Challenges vorbereitet: So sollen zum Beispiel der Kleiderschrank ausgemistet und der Klamottenkonsum hinterfragt werden. Was ziehe ich wirklich an, was brauche ich (nicht), warum kaufe ich so viel?

Diese Challenges sind das Highlight des Buchs, der eigentliche Grund, Mein Konsumtagebuch zu kaufen. Es zwingt den Leser dazu, sich Gedanken über die eigene Lebensweise zu machen, wird dabei aber nie besserwisserisch und von oben herab, sondern bleibt sympathisch und locker. Die Geheimnisse, die im Konsumtagebuch gesammelt werden, machen einen zu einem besseren Menschen. Null peinlich. (Thorben Pollerhof, 8.12.2019)