Trotzt mit großer Zähigkeit einer wachsenden Zahl von Gegnern: SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. Foto: APA / Herbert Neubauer

Pamela Rendi-Wagner hat recht behalten. Die SPÖ-Chefin ließ am Donnerstagabend Gerüchte, wonach sie noch in der Nacht zurücktreten werde, als Unsinn dementieren. Tatsächlich brach der Freitag mit ihr an der Parteispitze an.

Der burgenländische SPÖ-Chef Hans-Peter Doskozil rechnet mit internen und externen Kritikern ab. Parteichefin Pamela Rendi-Wagner stärkt er hingegen den Rücken, lesen Sie hier das STANDARD-Interview. ORF

Sind am Vortag also nur immer wiederkehrende Gerüchte aufgewallt? Wer in die SPÖ hineinhört, bekommt ein anderes Bild. Insider berichten von intensiven Telefonaten zwischen den verschiedenen Machtzentren der Partei, um einen Umsturz zustande zu bringen. Gescheitert dürfte das Unterfangen letztlich an der ungelösten Nachfolgefrage sein.



Der SPÖ-Nationalratsabgeordnete und stellvertretende Klubobmann Andreas Kollross plädiert für einen Neustart.

Der Reihe nach: Die Mehrheit der Bundesländer drängt auf eine Ablöse Rendi-Wagners, doch Wien hatte andere Pläne. Die Genossen aus der Bundeshauptstadt hatten ursprünglich darauf gehofft, dass es Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch – einer der ihren – schafft, die Partei bis zur Wiener Landtagswahl im nächsten Jahr ruhig zu halten. Das hat sich als kolossale Fehleinschätzung herausgestellt, am Donnerstag war auch die Schmerzgrenze der Wiener Führung erreicht. Grund war das misslungene Krisenmanagement von Rendi-Wagner und Deutsch bei der Sanierung der Partei: Just vor Weihnachten werden Mitarbeiter gekündigt, die Benachrichtigung dazu kam per unpersönlicher Mail. Der Zorn auf die Parteispitze ist bei der Belegschaft riesig. Freitagmittag, um 12.45 Uhr, findet ein Flashmob erboster Sozialdemokraten vor der Parteizentrale in der Löwelstraße statt.

Der Leiter für Digitale Kommunikation in der Wiener Löwelstraße, Michael Wuerges, auf Twitter, nachdem er ein Mail von seinem Arbeitgeber bekommen hat.

Doch bei der Suche nach dem Nachfolger ziehen die Lager nicht an einem Strang. Die von den Bundeshauptstädtern als interimistische Parteichefin favorisierte Doris Bures, Zweite Nationalpräsidentin, hat außerhalb Wiens viele Gegner. Umgekehrt haben die Wiener an sich zwar wenig gegen den von den Ländern gepushten Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser als Übergangslösung einzuwenden, fürchten aber, damit das Heft aus der Hand zu geben. Ein temporärer Parteichef hat natürlich Einfluss darauf, wer ihm als Dauerlösung nachfolgt – und da wird Kaiser zugetraut, die Weichen für den in Wien nicht so gut angeschriebenen Steirer Max Lercher zu stellen.

Die Vorsitzende der Gewerkschaft GPA-djp, Barbara Teiber, beschwert sich über den Umgang der SPÖ mit ihren Mitarbeitern.

Noch einen Einspruch hat es dem Vernehmen nach gegeben: Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil soll sich gegen eine Ablöse Rendi-Wagners vor "seiner" Landtagswahl im Jänner gestemmt haben. Das mögliche Motiv dahinter? Trotz aller Dementis scheine Doskozil doch darauf zu spitzen, selbst SPÖ-Chef zu werden, lautet eine These. Das geht aber erst nach der Landtagswahl.

Der Pressesprecher von Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser, Andreas Schäfermeier, versucht Gerüchte aus der Welt zu schaffen.

Weil Wien und Burgenland nicht an Bord waren, sahen auch die anderen Landesparteien vom Sturz ab, heißt es aus SPÖ-Kreisen: Man wolle nicht wieder das Risiko eingehen, einen Chef zu küren, der dann nicht von allen Seiten Rückhalt hat. Denn dann wären die nächsten innerparteilichen Streitigkeiten vorprogrammiert. (Gerald John, 29.11.2019)